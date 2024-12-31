«Пришлось собрать все свои силы»: омский оркестр рассказал о гастролях в Китае

Posted 31 декабря, 11:10
Published 31 декабря, 11:10
Modified 31 декабря, 11:14
Updated 31 декабря, 11:14
Дирижер Дмитрий Васильев поделился на своей странице в соцсети, как омский симфонический оркестр побывал на гастролях в Китае. Омичи давали концерт в городе Сиань, где проживает около 13 млн человек. Васильев рассказал, что выступление проходило в новом современном концертном зале, акустика, по словам дирижера, была совершенна.
«Нам выпала честь и ответственность открывать новый суперсовременный концертный зал в одном из древнейших городов Китая. Акустика совершенна! Каждый инструмент звучит насыщенно и объемно, при по этом не размазываются детали. Концертный комплекс, включающий концертные залы и оперный театр, практически весь находится под землей, снаружи сливаясь с ландшафтом», — рассказал он.
Однако не все прошло так гладко, как может показаться. Традиционная китайская еда оказалась слишком острой для омичей, многие музыканты не смогли поесть перед выступлением и остались голодными.
«День был совершенно изнурительным, было ощущение, что внутренняя батарейка почти на нуле, обед в ланч боксах, который нам привезли на концертный площадку, оказался острым, и многие, особенно духовики не смогли его есть, поэтому нам пришлось собрать все свои силы, физические и психологические, чтобы праздник прошел как нужно», — добавил Дмитрий Васильев.
Напомним, что в ноябре омская филармония потратила 200 тысяч рублей на французского дирижера Клемана Нонсье. Он должен был руководить музыкантами на концерте Омского академического симфонического оркестра «Любовный напиток» (12+).