«Пришлось собрать все свои силы»: омский оркестр рассказал о гастролях в Китае

Дирижер Дмитрий Васильев поделился на своей странице в соцсети, как омский симфонический оркестр побывал на гастролях в Китае. Омичи давали концерт в городе Сиань, где проживает около 13 млн человек. Васильев рассказал, что выступление проходило в новом современном концертном зале, акустика, по словам дирижера, была совершенна.