Денежный вопрос, пропавшие сосны и стройка крематория. Омск сегодня

Именно такой вывод напрашивается после слов инвестора, вложившегося в проект московской фирмы «Помощь», ведущей стройку крематория в Надеждинском сельском поселении: фундамент здания уже готов, а основной механизм всего комплекса — кремационная печь — уже ожидает монтажа на одном из складов. В январе, к слову, строители приступят к устройству стен. Но как обстоят дела у конкурирующих фирм? Разобрались в нашем материале: