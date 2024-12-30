Денежный вопрос, пропавшие сосны и стройка крематория. Омск сегодня

Posted 30 декабря, 13:56
Published 30 декабря, 13:56
Modified 30 декабря, 13:58
Updated 30 декабря, 13:58
Как оказалось, омские инженеры могут составить серьезную конкуренцию целой команде знатоков «Что? Где? Когда?». Но дело совсем не в профессиональных компетенциях: интеллект, умение «хитрого» выстраивания вопросов и, вероятно, познания в сельскохозяйственной деятельности стали залогом личной победы Евгения Макарова — омского инженера, и целой команды телезрителей. Как так вышло — рассказали в нашем материале:
Предпоследний день 2024 года оказался не самым спокойным для экологов: с самых разных концов Омска поступили новости об исчезновении деревьев. Где-то действует «черный лесоруб» — одиночка, а где-то под пилу попал целый дворик, некогда украшенный зеленью — этого требовал проект постройки нового корпуса для омского КМХЦ. Деревья, к счастью, пообещали восстановить, но, вероятно, ждать этого придется порядка 10 лет.
Именно такой вывод напрашивается после слов инвестора, вложившегося в проект московской фирмы «Помощь», ведущей стройку крематория в Надеждинском сельском поселении: фундамент здания уже готов, а основной механизм всего комплекса — кремационная печь — уже ожидает монтажа на одном из складов. В январе, к слову, строители приступят к устройству стен. Но как обстоят дела у конкурирующих фирм? Разобрались в нашем материале: