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Posted 30 декабря, 13:56

Published 30 декабря, 13:56

Modified 30 декабря, 13:58

Updated 30 декабря, 13:58

Денежный вопрос, пропавшие сосны и стройка крематория. Омск сегодня

Денежный вопрос, пропавшие сосны и стройка крематория. Омск сегодня

30 декабря 2024, 13:56
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Вопрос почти на миллион.

Как оказалось, омские инженеры могут составить серьезную конкуренцию целой команде знатоков «Что? Где? Когда?». Но дело совсем не в профессиональных компетенциях: интеллект, умение «хитрого» выстраивания вопросов и, вероятно, познания в сельскохозяйственной деятельности стали залогом личной победы Евгения Макарова — омского инженера, и целой команды телезрителей. Как так вышло — рассказали в нашем материале:

Омский инженер стал победителем «Что? Где? Когда?», заполучив более 700 тыс рублей
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Новость №2. Таинственное исчезновение деревьев.

Предпоследний день 2024 года оказался не самым спокойным для экологов: с самых разных концов Омска поступили новости об исчезновении деревьев. Где-то действует «черный лесоруб» — одиночка, а где-то под пилу попал целый дворик, некогда украшенный зеленью — этого требовал проект постройки нового корпуса для омского КМХЦ. Деревья, к счастью, пообещали восстановить, но, вероятно, ждать этого придется порядка 10 лет.

Еще меньше деревьев. Омский медцентр остался без сосен во дворе
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Новость №3. «Ударные» темпы строительства крематория.

Именно такой вывод напрашивается после слов инвестора, вложившегося в проект московской фирмы «Помощь», ведущей стройку крематория в Надеждинском сельском поселении: фундамент здания уже готов, а основной механизм всего комплекса — кремационная печь — уже ожидает монтажа на одном из складов. В январе, к слову, строители приступят к устройству стен. Но как обстоят дела у конкурирующих фирм? Разобрались в нашем материале:

Московская компания обошла конкурентов в строительстве первого омского крематория
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#Илья Скобин#Экология#Омск#Инвестиции#Строительство#Деньги#Крематорий#Итоги дня#КМХЦ
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