Московская компания обошла конкурентов в строительстве первого омского крематория

Posted 30 декабря, 02:36
Published 30 декабря, 02:36
Modified 30 декабря, 02:48
Updated 30 декабря, 02:48
Как удалось выяснить корреспондентам РИА «Омск-информ», строительство первого омского крематория движется полным ходом. По словам представителя инвестора проекта Юрия Карючина — учредителя юридической компании «Норд Стар и партнеры», уже в январе стартует монтаж стен здания.
Однако до полного завершения работ еще далеко: сдача объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь 2025 года — но при этом, именно проект московской компании пока демонстрирует самые быстрые темпы строительства. В декабре, например, специалисты завершили обустройство фундамента для будущего крематория, прощального зала и зоны продажи урн и цветов (проект здания предусматривает именно такое назначение помещений).
Кроме того, в Омск уже доставлено и необходимое для крематория оборудование — кремационная печь ожидает установки на одном из складов.
Напомним, крематорий в Надеждинском сельском поселении возводит ООО «Помощь», созданное в Москве в 2019 году. Учредителями организации выступают Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова. Первоначально планировалось, что московская фирма сможет завершить возведение крематория уже этой зимой, однако, как отметил ранее Юрий Карючин, «планы разбились о быт» — юридические нюансы потребовали больше времени, чем планировалось.
С похожими трудностями сейчас столкнулись и основные конкуренты «москвичей» — компания «Возобновляемые ресурсы». Строительство их крематория в Ленинском округе начнется только в 2025 году, но пока ведется «бумажная работа» с земельным участком под будущим сооружением. По документам оно находится на балансе Министерства обороны, однако ведомство готово передать его области, а та, в свою очередь — уже предоставить под строительство.
Ранее участников столь специфичного рынка услуг было больше: крематорий должен был появиться и в черте Омска, на 3-й Казахстанской улице, однако компания «Феникс» заморозила проект, несмотря на наличие всех разрешительных документов.