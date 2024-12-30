Московская компания обошла конкурентов в строительстве первого омского крематория

С похожими трудностями сейчас столкнулись и основные конкуренты «москвичей» — компания «Возобновляемые ресурсы». Строительство их крематория в Ленинском округе начнется только в 2025 году, но пока ведется «бумажная работа» с земельным участком под будущим сооружением. По документам оно находится на балансе Министерства обороны, однако ведомство готово передать его области, а та, в свою очередь — уже предоставить под строительство.