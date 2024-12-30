Жители омского Левобережья столкнулись с таинственным похитителем елок из парка

Posted 30 декабря, 07:39
Published 30 декабря, 07:39
Modified 30 декабря, 09:34
Updated 30 декабря, 09:34
Кадрами с «места происшествия» очевидец поделился в социальных сетях — на кадрах, снятых мужчиной, видно множество обломанных веток, большое количество следов, а самое главное — небольшой пенек, оставшийся на месте роста раскидистого хвойного дерева.
Как отмечает мужчина, следы внезапной вырубки он обнаружил в парке, расположенном между улицей Лукашевича, ее дублером и проспектом Комарова. Но, поскольку одних следов лишь для поиска злоумышленников недостаточно, мужчина попросил неравнодушных омичей, владеющих камерами наружного наблюдения, внимательно проверить их записи за последние несколько дней — действия злоумышленников вполне могли попасть в объектив.
Кроме того, в ближайшее время к поиску злоумышленника присоединятся и силовые структуры: как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, заявление о незаконной вырубке насаждений уже передано в местный отдел полиции для привлечения к административной ответственности.
К сожалению, это не единственный случай рубки деревьев в Омске за последние дни: ранее Город55 сообщал о сносе деревьев во дворе одного из омских медицинских центров — от переноса деревьев пришлось отказаться из-за их непригодности и начавшегося высыхания.