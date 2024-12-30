gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 07:39

Published 30 декабря, 07:39

Modified 30 декабря, 09:34

Updated 30 декабря, 09:34

Омская мэрия обратилась в полицию по факту незаконной рубки деревьев неизвестными в одном из парков на Левобережье

Жители омского Левобережья столкнулись с таинственным похитителем елок из парка

30 декабря 2024, 07:39
Фото: gorod55.ru. Омская мэрия обратилась в полицию по факту незаконной рубки деревьев неизвестными в одном из парков на Левобережье

Омич рассказал о внезапной пропаже елки в одном из парков на Левом берегу

Его следы в небольшом парке на улице Лукашевича обнаружил один из местных жителей: росшая неподалеку от остановки «Проспект Комарова» молодая ель пропала в одну из ночей.

Кадрами с «места происшествия» очевидец поделился в социальных сетях — на кадрах, снятых мужчиной, видно множество обломанных веток, большое количество следов, а самое главное — небольшой пенек, оставшийся на месте роста раскидистого хвойного дерева.

Скриншот публикации с сообщением о незаконной вырубке
Скриншот публикации с сообщением о незаконной вырубке. Фото: Интернет-сообщество «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» (ВКонтакте/omsk_vk)

Как отмечает мужчина, следы внезапной вырубки он обнаружил в парке, расположенном между улицей Лукашевича, ее дублером и проспектом Комарова. Но, поскольку одних следов лишь для поиска злоумышленников недостаточно, мужчина попросил неравнодушных омичей, владеющих камерами наружного наблюдения, внимательно проверить их записи за последние несколько дней — действия злоумышленников вполне могли попасть в объектив.

Скриншоты видео, записанного очевидцем
Скриншоты видео, записанного очевидцем
Скриншоты видео, записанного очевидцем
Скриншоты видео, записанного очевидцем. Фото: Интернет-сообщество «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» (ВКонтакте/omsk_vk)

Кроме того, в ближайшее время к поиску злоумышленника присоединятся и силовые структуры: как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, заявление о незаконной вырубке насаждений уже передано в местный отдел полиции для привлечения к административной ответственности.

К сожалению, это не единственный случай рубки деревьев в Омске за последние дни: ранее Город55 сообщал о сносе деревьев во дворе одного из омских медицинских центров — от переноса деревьев пришлось отказаться из-за их непригодности и начавшегося высыхания.

Еще меньше деревьев. Омский медцентр остался без сосен во дворе
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Деревья#Соцсети#Парк#Новости#Левобережье#Вырубка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика