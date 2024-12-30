Жители омского Левобережья столкнулись с таинственным похитителем елок из парка

Как отмечает мужчина, следы внезапной вырубки он обнаружил в парке, расположенном между улицей Лукашевича, ее дублером и проспектом Комарова. Но, поскольку одних следов лишь для поиска злоумышленников недостаточно, мужчина попросил неравнодушных омичей, владеющих камерами наружного наблюдения, внимательно проверить их записи за последние несколько дней — действия злоумышленников вполне могли попасть в объектив.