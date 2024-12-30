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Posted 30 декабря, 03:49

Published 30 декабря, 03:49

Modified 30 декабря, 05:08

Updated 30 декабря, 05:08

Во дворе одного из корпусов омского КМХЦ за один день пропали все сосны — деревья вырубили из-за стройки нового корпуса медучреждения

Еще меньше деревьев. Омский медцентр остался без сосен во дворе

30 декабря 2024, 03:49
Фото: gorod55.ru. Во дворе одного из корпусов омского КМХЦ за один день пропали все сосны — деревья вырубили из-за стройки нового корпуса медучреждения

Во дворе омского КМХЦ на улице Булатова за один день снесли все сосны

На груду поваленных деревьев во дворе клинического медико-хирургического центра обратил внимание один из местных жителей, о чем позже и рассказал в социальных сетях.

Свои наблюдения очевидец разместил 29 декабря в одном из популярных среди омичей интернет-сообществ в социальной сети «ВКонтакте», продемонстрировав и панораму «бедствия», настигшего небольшой дворик.

Скриншот публикации с сообщением о вырубке
Скриншот публикации с сообщением о вырубке. Фото: Публикация на странице сообщества «100 необычных мест Омска» (ВКонтакте/1oomestomska)

Внезапные изменения в дизайне местности не нашли поддержки среди местных жителей: решение о вырубке деревьев омичи «освистали» в комментариях к публикации — кто-то назвал произошедшее не иначе как «катастрофой», ну, а кто-то предположил, что елки «растащат» на Новый Год. Некоторые из мнений горожан мы собрали ниже:

«Возможно они были слишком высокие и закрывали солнышко, а возможно и злоумышленно»;
«Кому руки поотрубать? в последний рабочий день другой работы не было видно»;
«Ну, наверное, парковку сделают…»;
«Кому мест не хватало для парковки? Будьте любезны!»;
«Город-пень. Дышать нам выбросами с предприятий. Лечиться после этого в медсанчасти. Но уже без ёлочек».

Однако некоторые осведомленные омичи предположили, что вырубка может быть связана с подготовкой территории для строительства нового корпуса — и, как подтвердили наблюдения «NGS55.RU», это и оказалось единственной причиной порубок.

В пресс-службе областного минздрава нашим коллегам сообщили, что во внутреннем дворе КМХЦ планируется возведение еще одного корпуса медучреждения, предназначенного под гибридную операционную — его документация прошла госэкспертизу еще в 2023 году. Однако в ведомстве подчеркнули, что вырубка оказалась «крайней мерой» — компании, способные пересаживать деревья-крупномеры, отказались от работы с соснами на Булатова, признав их непригодными. Кроме того, представитель ведомства сообщил, что деревья начали сохнуть и болеть, а значит из вырубка была вопросом времени.

Ради интереса редакция Города55 решила познакомиться с онлайн-панорамой этой локации, и выводы, строго говоря, оказались противоречивыми.

Например, в 2010 году сосны во внутреннем дворе КМХЦ едва-едва показались из-за бетонного забора
Уже в 2014 лесные насаждения набрались сил и "заявили о себе", достигнув высоты 2, а то и 3 этажа корпуса рядом
В 2020 году растениям перестало хватать внутреннего дворика — развесистые хвойные «лапы» легко преодолели забор
В 2023 году ситуация несколько ухудшилась: заметно одно «приболевшее» дерево, но общая густота посадок все еще заметна
Например, в 2010 году сосны во внутреннем дворе КМХЦ едва-едва показались из-за бетонного забора. Фото: Панорама местности предоставлена сервисом Яндекс Карты

По словам представителя пресс-службы министерства здравоохранения, вырубленные деревья все равно постараются заменить — 50 экземпляров хвойных растений станут элементом аллеи ветеранов больницы, которая должна появиться после завершения строительных работ.

Напомним, вскоре в черте города ожидается снос еще практически полусотни насаждений: на заседании «зеленой комиссии» 18 декабря была одобрена вырубка 46 деревьев на месте снесенного кинотеатра «Сатурн». Вместо него в Омске появится новый ТЦ, чей проект не так давно получил одобрение госэкспертизы.

Минус 46 деревьев. На месте снесенного омского кинотеатра в Амуре построят новый ТЦ
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#Илья Скобин#Общество#Экология#Омск#Деревья#Социальные сети#Строительство#Новости#Вырубка#Медицинский центр
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