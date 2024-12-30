Еще меньше деревьев. Омский медцентр остался без сосен во дворе

Posted 30 декабря, 03:49
Published 30 декабря, 03:49
Modified 30 декабря, 05:08
Updated 30 декабря, 05:08
Свои наблюдения очевидец разместил 29 декабря в одном из популярных среди омичей интернет-сообществ в социальной сети «ВКонтакте», продемонстрировав и панораму «бедствия», настигшего небольшой дворик.
Внезапные изменения в дизайне местности не нашли поддержки среди местных жителей: решение о вырубке деревьев омичи «освистали» в комментариях к публикации — кто-то назвал произошедшее не иначе как «катастрофой», ну, а кто-то предположил, что елки «растащат» на Новый Год. Некоторые из мнений горожан мы собрали ниже:
«Возможно они были слишком высокие и закрывали солнышко, а возможно и злоумышленно»;
«Кому руки поотрубать? в последний рабочий день другой работы не было видно»;
«Ну, наверное, парковку сделают…»;
«Кому мест не хватало для парковки? Будьте любезны!»;
«Город-пень. Дышать нам выбросами с предприятий. Лечиться после этого в медсанчасти. Но уже без ёлочек».
Однако некоторые осведомленные омичи предположили, что вырубка может быть связана с подготовкой территории для строительства нового корпуса — и, как подтвердили наблюдения «NGS55.RU», это и оказалось единственной причиной порубок.
В пресс-службе областного минздрава нашим коллегам сообщили, что во внутреннем дворе КМХЦ планируется возведение еще одного корпуса медучреждения, предназначенного под гибридную операционную — его документация прошла госэкспертизу еще в 2023 году. Однако в ведомстве подчеркнули, что вырубка оказалась «крайней мерой» — компании, способные пересаживать деревья-крупномеры, отказались от работы с соснами на Булатова, признав их непригодными. Кроме того, представитель ведомства сообщил, что деревья начали сохнуть и болеть, а значит из вырубка была вопросом времени.
Ради интереса редакция Города55 решила познакомиться с онлайн-панорамой этой локации, и выводы, строго говоря, оказались противоречивыми.
По словам представителя пресс-службы министерства здравоохранения, вырубленные деревья все равно постараются заменить — 50 экземпляров хвойных растений станут элементом аллеи ветеранов больницы, которая должна появиться после завершения строительных работ.
Напомним, вскоре в черте города ожидается снос еще практически полусотни насаждений: на заседании «зеленой комиссии» 18 декабря была одобрена вырубка 46 деревьев на месте снесенного кинотеатра «Сатурн». Вместо него в Омске появится новый ТЦ, чей проект не так давно получил одобрение госэкспертизы.