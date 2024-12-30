Еще меньше деревьев. Омский медцентр остался без сосен во дворе

В пресс-службе областного минздрава нашим коллегам сообщили, что во внутреннем дворе КМХЦ планируется возведение еще одного корпуса медучреждения, предназначенного под гибридную операционную — его документация прошла госэкспертизу еще в 2023 году. Однако в ведомстве подчеркнули, что вырубка оказалась «крайней мерой» — компании, способные пересаживать деревья-крупномеры, отказались от работы с соснами на Булатова, признав их непригодными. Кроме того, представитель ведомства сообщил, что деревья начали сохнуть и болеть, а значит из вырубка была вопросом времени.