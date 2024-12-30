gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 10:33

Published 30 декабря, 10:33

Modified 30 декабря, 10:45

Updated 30 декабря, 10:45

Забрать денежный приз Евгению Макарову помог вопрос о наименовании одного из сортов тыквы

Омский инженер стал победителем «Что? Где? Когда?», заполучив более 700 тыс рублей

30 декабря 2024, 10:33
Фото: gorod55.ru. Забрать денежный приз Евгению Макарову помог вопрос о наименовании одного из сортов тыквы

Омич стал победителем финала года в «Что? Где? Когда?», задав вопрос о тыкве

Омский инженер Евгений Макаров стал победителем финала года популярной интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?», выступая за команду телезрителей.

Накануне, 29 декабря 2024 года, знатоки и любители интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» подвели итоги своего годового противостояния — победа все же досталась телезрителям, задавшим 6 вопросов, ответ на который так и не был озвучен.

Один из них, подготовленный Евгением Макаровым, также доставил знатокам хлопот: инженер из Омска является постоянным зрителем и даже участником телепередачи, регулярно присылающим свои вопросы на эфир с 2018 года. К сожалению, как было озвучено на игре, ни один из них так и не дошел до знатоков, но и одного хватило чтобы «сорвать банк».

Однако, как рассказал сам Евгений, за такой длительный срок желания отказаться от направления вопросов не возникало, но паузу на полгода все же пришлось взять:

«Я взял паузу, полгода не писал и анализировал — почему же мои вопросы не выбираются на вашу игру. Я проанализировал, посмотрел старые передачи и отправил вопрос который сегодня и прозвучит в эфире» — объяснил свою настойчивость Евгений Макаров.

Но, стоит отметить, что и победа не была основным приоритетом телезрителя — участие в «Что? Где? Когда?» ценится среди любителей интеллектуальных баталий куда выше.

«О деньгах абсолютно не думал, для меня победа — то, что я сегодня приехал сюда» — подчеркнул Евгений Макаров, отвечая на вопросы ведущего.
Евгений Макаров на финальной игре «Что? Где? Когда?» (скриншот записи эфира)
Евгений Макаров на финальной игре «Что? Где? Когда?» (скриншот записи эфира). Фото: Официальный сайт «Первого канала» (1.tv.ru)

Вопрос, предложенный омичом, звучал следующим образом:

«Этот сорт получил своё название из-за того, что это растение ассоциируется с одной, известной с давних времён конструкцией, которая впоследствии стала ассоциироваться с одной девушкой. Какое название получил этот сорт этого растения?»

Ответить на него попытался Владимир Степанов, однако потерпел неудачу, предположив, что речь шла о винограде сорта «Рапунцель». Предположение о сказочной «природе» девушки, подарившей имя сельскохозяйственной культуре было верным, вот только речь шла о крупноплодном сорте тыкве «Карета для Золушки».

Вопрос Евгения Макарова принес команде телезрителей 2 очко в финальной игре, но позже знатоки уступили еще в 4 «вызовах», что и привело авторов вопросов к победе. Призовой фонд был поровну разделен между ними — каждому досталось по 715,8 тыс рублей.

Напомним, что выходцы из Омской области уже неоднократно удивляли практически всю Россию: снимали музыкальные клипы с известными актрисами, забирали крупные призы на стэндап-шоу и покоряли «Лигу Городов».

Повезло. Омичка выиграла миллион в лотерею
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Победа#Новости#Вопросы#Что? Где? Когда?#Интеллектуальные игры#Призовой фонд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика