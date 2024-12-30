Омский инженер стал победителем «Что? Где? Когда?», заполучив более 700 тыс рублей

Один из них, подготовленный Евгением Макаровым, также доставил знатокам хлопот: инженер из Омска является постоянным зрителем и даже участником телепередачи, регулярно присылающим свои вопросы на эфир с 2018 года. К сожалению, как было озвучено на игре, ни один из них так и не дошел до знатоков, но и одного хватило чтобы «сорвать банк».