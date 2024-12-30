Омский инженер стал победителем «Что? Где? Когда?», заполучив более 700 тыс рублей

Posted 30 декабря, 10:33
Published 30 декабря, 10:33
Modified 30 декабря, 10:45
Updated 30 декабря, 10:45
Накануне, 29 декабря 2024 года, знатоки и любители интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» подвели итоги своего годового противостояния — победа все же досталась телезрителям, задавшим 6 вопросов, ответ на который так и не был озвучен.
Один из них, подготовленный Евгением Макаровым, также доставил знатокам хлопот: инженер из Омска является постоянным зрителем и даже участником телепередачи, регулярно присылающим свои вопросы на эфир с 2018 года. К сожалению, как было озвучено на игре, ни один из них так и не дошел до знатоков, но и одного хватило чтобы «сорвать банк».
Однако, как рассказал сам Евгений, за такой длительный срок желания отказаться от направления вопросов не возникало, но паузу на полгода все же пришлось взять:
«Я взял паузу, полгода не писал и анализировал — почему же мои вопросы не выбираются на вашу игру. Я проанализировал, посмотрел старые передачи и отправил вопрос который сегодня и прозвучит в эфире» — объяснил свою настойчивость Евгений Макаров.
Но, стоит отметить, что и победа не была основным приоритетом телезрителя — участие в «Что? Где? Когда?» ценится среди любителей интеллектуальных баталий куда выше.
«О деньгах абсолютно не думал, для меня победа — то, что я сегодня приехал сюда» — подчеркнул Евгений Макаров, отвечая на вопросы ведущего.
Вопрос, предложенный омичом, звучал следующим образом:
«Этот сорт получил своё название из-за того, что это растение ассоциируется с одной, известной с давних времён конструкцией, которая впоследствии стала ассоциироваться с одной девушкой. Какое название получил этот сорт этого растения?»
Ответить на него попытался Владимир Степанов, однако потерпел неудачу, предположив, что речь шла о винограде сорта «Рапунцель». Предположение о сказочной «природе» девушки, подарившей имя сельскохозяйственной культуре было верным, вот только речь шла о крупноплодном сорте тыкве «Карета для Золушки».
Вопрос Евгения Макарова принес команде телезрителей 2 очко в финальной игре, но позже знатоки уступили еще в 4 «вызовах», что и привело авторов вопросов к победе. Призовой фонд был поровну разделен между ними — каждому досталось по 715,8 тыс рублей.
Напомним, что выходцы из Омской области уже неоднократно удивляли практически всю Россию: снимали музыкальные клипы с известными актрисами, забирали крупные призы на стэндап-шоу и покоряли «Лигу Городов».