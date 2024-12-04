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Крематорий

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2024
Для будущего крематория под Омском залили фундамент и привезли печь
4 декабря, 11:01
«Проект заморожен»: мэр Омска рассказал о причинах задержки строительства крематория
10 октября, 07:57
«Ситуация подвешенная». Строительство крематория в Омске вновь отложилось
10 сентября, 14:36
Согласовывают федералы. В Омске выбрали место для строительства третьего крематория
27 июня, 06:12
Прогулка малыша под луной, зимнее сжигание тел и смерть на фотосесии. Омск в субботу
22 июня, 14:00
Будет огонь. Названы сроки строительства первого крематория для омичей
22 июня, 06:00
У строителя омского крематория истек срок разрешения
19 июня, 08:23
В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
29 февраля, 08:11
Крематорию быть. В Омске подобрали варианты мест для крематория
13 февраля, 07:28
Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»
11 февраля, 03:42
Выбирают участок. Связанный с Антропенко бизнесмен хочет построить в Омске крематорий
17 января, 06:27
2023
Срок сдачи неизвестен. Москвичам одобрили проект строительства крематория в Омске
29 декабря 2023, 10:18
Сборы в поддержку СВО, медленная стройка крематория и огромный батут. Омск за день
Итоги дня по версии «Города55».
12 апреля 2023, 15:40
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
12 апреля 2023, 05:48
В ДГХ предположили, что строительство крематория в Омске так и не начнется
8 февраля 2023, 06:32
Компания Виктора Шкуренко «Регионпиво» построила крематорий в Ростове
Строительство в Омске, по словам бизнесмена, не удалось начать из-за проблем с землей.
12 января 2023, 03:30
2022
Свершилось! В Омске положили начало строительству крематория на Левобережье
Первый в Омске крематорий построят на улице 3-я Казахстанская.
24 августа 2022, 11:55

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