QAZAQ AIR не стала отменять рейсы из Астаны в Омск из-за крушения лайнера в Актау

Posted 27 декабря, 08:24
Published 27 декабря, 08:24
Modified 27 декабря, 08:26
Updated 27 декабря, 08:26
Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила рейсы из Астаны в Екатеринбург до 27 января. При этом авиасообщение с Омском и Новосибирском сохранится. Об изменениях сегодня, 27 декабря, сообщили в телеграм-канале QAZAQ AIR.
«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR», — рассказали в компании.
Напомним, 25 декабря в близи города Актау потерпел крушение пассажирский лайнер. Борт следовал из Баку в Грозный.