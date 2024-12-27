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Posted 27 декабря, 08:24

Published 27 декабря, 08:24

Modified 27 декабря, 08:26

Updated 27 декабря, 08:26

QAZAQ AIR не стала отменять рейсы из Астаны в Омск из-за крушения лайнера в Актау

QAZAQ AIR не стала отменять рейсы из Астаны в Омск из-за крушения лайнера в Актау

27 декабря 2024, 08:24
Фото: 1MI.
При этом авиасообщение с Екатеринбургом казахстанская компания приостановила до конца января.

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила рейсы из Астаны в Екатеринбург до 27 января. При этом авиасообщение с Омском и Новосибирском сохранится. Об изменениях сегодня, 27 декабря, сообщили в телеграм-канале QAZAQ AIR.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR», — рассказали в компании.

Напомним, 25 декабря в близи города Актау потерпел крушение пассажирский лайнер. Борт следовал из Баку в Грозный.

Названа причина крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Новосибирск#Безопасность#Пассажиры#Авиарейсы#Екатеринбург#Астана#Возврат
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