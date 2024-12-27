QAZAQ AIR не стала отменять рейсы из Астаны в Омск из-за крушения лайнера в Актау

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила рейсы из Астаны в Екатеринбург до 27 января. При этом авиасообщение с Омском и Новосибирском сохранится. Об изменениях сегодня, 27 декабря, сообщили в телеграм-канале QAZAQ AIR.