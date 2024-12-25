Названа причина крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане

Posted 25 декабря, 12:17
Published 25 декабря, 12:17
Modified 25 декабря, 12:20
Updated 25 декабря, 12:20
Названа причина крушения пассажирского самолета вблизи города Актау в Казахстане. Лайнер авиакомпании AZAL подал сигнал бедствия в 08:35 (мск), а через час, в 09:28, упал. По предварительным данным, в этот момент в салоне самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали, что причиной катастрофы стал взрыв баллона на борту самолета, при этом подробности случившегося не уточняются, пишет ТАСС.
Сейчас на месте продолжают работать спецслужбы, есть информация о 25 выживших. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием вылетает к месту крушения.