gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 12:17

Published 25 декабря, 12:17

Modified 25 декабря, 12:20

Updated 25 декабря, 12:20

Названа причина крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане

Названа причина крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане

25 декабря 2024, 12:17
Фото: 1MI.
Причиной авиакатастрофы стал взрыв баллона на борту самолета.

Названа причина крушения пассажирского самолета вблизи города Актау в Казахстане. Лайнер авиакомпании AZAL подал сигнал бедствия в 08:35 (мск), а через час, в 09:28, упал. По предварительным данным, в этот момент в салоне самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали, что причиной катастрофы стал взрыв баллона на борту самолета, при этом подробности случившегося не уточняются, пишет ТАСС.

Сейчас на месте продолжают работать спецслужбы, есть информация о 25 выживших. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием вылетает к месту крушения.

В небе над Омском сильно обледенел самолет, следовавший из Сургута
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Крушение#Новости#Авиаперевозки#Авиа#Падение самолета#Катастрофа самолета#Авиаперелеты#Крушение самолета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика