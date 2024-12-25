Названа причина крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане

Названа причина крушения пассажирского самолета вблизи города Актау в Казахстане. Лайнер авиакомпании AZAL подал сигнал бедствия в 08:35 (мск), а через час, в 09:28, упал. По предварительным данным, в этот момент в салоне самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.