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Астана

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2024
«Авангард» уступал две шайбы «Барысу», но смог вырвать победу в овертайме
24 ноября, 13:55
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
«Есть чувство расстройства»: нападающий Жафяров — об уходе из омского «Авангарда»
23 августа, 08:46
«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова
21 августа, 05:11
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
20 августа, 02:12
В «Омскоблавтотрансе» сообщили о запуске нового автобуса между Астаной и Омском
Как рассказали представители акционерного общества, первый рейс нового маршрута состоится уже завтра.
26 июля, 07:20
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
17 июля, 03:59
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
10 июля, 07:10
В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
4 июля, 06:55
Сообщение восстановлено. «Омскоблавтотранс» возобновил рейсы автобусов в Казахстан
Появилась востребованность у пассажиров, а паводковая ситуация позволила выпустить автобусы на линию.
28 апреля, 13:06
Вернуть отправителю. Россельхознадзор не допустил к вывозу из Омска полтонны мяса
Трансфер продукции прервали из-за отсутствия ветеринарного сертификата.
28 апреля, 09:00
На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
Матч пройдет 6 мая в рамках соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.
4 апреля, 04:59
Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России
Также в список попал экс-нападающий «ястребов» Арсению Грицюк.
4 апреля, 04:47
В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко
У голкипера «ястребов» травма.
1 февраля, 06:42
2023
Омский «Авангард» хладнокровно и уверенно разгромил «Барыс» из Астаны
Встреча на льду G-Drive Арены завершилась со счетом 5:1 в пользу «ястребов».
5 декабря 2023, 16:29
Зарубежный рейс из Омска сначала задержали на пять часов, а потом отменили
29 октября с задержкой вылетели два утренних рейса в столицу.
29 октября 2023, 08:01
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
29 октября 2023, 06:11
Рейсы через день. Из Омска возобновят автобусный маршрут в Астану
19 октября 2023, 07:06
В омском аэропорту пять рейсов задержали и один отменили
Расписание изменилось на утренние рейсы.
15 октября 2023, 04:37
Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
27 августа 2023, 09:51

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