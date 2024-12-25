Крушение самолета в Актау: что известно на данный момент

Информационно-аналитический портал «Orda.kz» сообщает, что пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Перед падением он некоторое время кружил в воздухе и подал сигнал бедствия. На борту, по предварительным данным, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Сообщается, что есть выжившие, но информация о жертвах пока уточняется. Сигнал бедствия был подан в 08:35 (мск), само падение произошло в 09:28.