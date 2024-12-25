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Posted 25 декабря, 07:50

Published 25 декабря, 07:50

Modified 25 декабря, 08:23

Updated 25 декабря, 08:23

Крушение самолета в Актау: что известно на данный момент

Крушение самолета в Актау: что известно на данный момент

25 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.
Катастрофа произошла сегодня, 25 декабря. Сигнал бедствия был подан в 08:35 (мск).

Информационно-аналитический портал «Orda.kz» сообщает, что пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Перед падением он некоторое время кружил в воздухе и подал сигнал бедствия. На борту, по предварительным данным, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Сообщается, что есть выжившие, но информация о жертвах пока уточняется. Сигнал бедствия был подан в 08:35 (мск), само падение произошло в 09:28.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана подтвердило наличие выживших и опубликовало подробности о происшествии. К месту крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники. После обнаружения горящего самолета спасатели приступили к тушению пожара.

К месту крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники
К месту крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники. Фото: Orda.kz

Казахстанский авиарегулятор подтвердил, что причиной катастрофы стал отказ рулевого управления после столкновения самолета с птицами. По данным «AVIAINCIDENT», незадолго до падения пилоты подали сигнал тревоги. При аварийной посадке на взлетной полосе уже дежурили экстренные службы.

Момент крушения самолета
Момент крушения самолета
Момент крушения самолета. Фото: AVIAINCIDENT

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила о выживших. По предварительной информации, после крушения в больницы доставлены 18 человек. На борту также находились не менее 60 граждан России, но точное число пока неизвестно.

Пожар был ликвидирован. На месте крушения самолета работаю медики и психологи.

Обновлено.

Стало известно уже о 25 выживших.

По информации Минтранса Казахстана, на борту самолета были 37 граждан Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 Кыргызстана.

Росавиация прокомментировала крушение самолета под Актау.

«Сегодня около 09:30 МСК в районе восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау, столкнулся с землей самолёт Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL», — сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Росавиация поддерживает связь с авиакомпанией AZAL, а также авиационными властями Азербайджана и Казахстана. Оперативные службы Казахстана ведут поисково-спасательные работы.

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