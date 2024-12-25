Километр за 696 млн. На Левобережье Омска появилась новая четырехполосная дорога

Напомним, что «Стройтраст» сейчас продолжает заниматься реконструкцией бульвара Архитекторов, которая не завершилась в срок и продлилась на 2025 год, а также капремонтом моста у Телецентра. После перекрытия последнего омичи продолжают уже месяц стоять в многокилометровых заторах.