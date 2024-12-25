Километр за 696 млн. На Левобережье Омска появилась новая четырехполосная дорога

Posted 25 декабря, 09:44
Published 25 декабря, 09:44
Modified 25 декабря, 09:46
Updated 25 декабря, 09:46
В конце года в Омске ввели в эксплуатацию новую четырехполосную дорогу по Дергачева. Строительство километрового участка от Волгоградской до Верхнеднепровской обошлось почти в 700 млн рублей. Крупный контракт с мая 2023 года выполняла компания «Стройтраст» Армана Акопяна.
На объекте, который ведет к элитному микрорайону «Зеленая река», сразу оборудовали контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку. Предполагается, что через эту дорогу будет пролегать путь новых троллейбусных маршрутов.
Напомним, что «Стройтраст» сейчас продолжает заниматься реконструкцией бульвара Архитекторов, которая не завершилась в срок и продлилась на 2025 год, а также капремонтом моста у Телецентра. После перекрытия последнего омичи продолжают уже месяц стоять в многокилометровых заторах.