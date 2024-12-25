gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 09:44

Published 25 декабря, 09:44

Modified 25 декабря, 09:46

Updated 25 декабря, 09:46

Протяженность новой дороги в Омске около 1 км

Километр за 696 млн. На Левобережье Омска появилась новая четырехполосная дорога

25 декабря 2024, 09:44
Фото: 1MI. Протяженность новой дороги в Омске около 1 км

На Левобережье Омска сдали новую километровую дорогу за 696 млн рублей

Подрядчиком на объекте была компания «Стройтраст», которая последние два года выполняет почти все крупные дорожные контракты в городе.

В конце года в Омске ввели в эксплуатацию новую четырехполосную дорогу по Дергачева. Строительство километрового участка от Волгоградской до Верхнеднепровской обошлось почти в 700 млн рублей. Крупный контракт с мая 2023 года выполняла компания «Стройтраст» Армана Акопяна.

На объекте, который ведет к элитному микрорайону «Зеленая река», сразу оборудовали контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку. Предполагается, что через эту дорогу будет пролегать путь новых троллейбусных маршрутов.

Дорогу на Дергачева в Омске ввели в эксплуатацию
Дорогу на Дергачева в Омске ввели в эксплуатацию. Фото: Администрация Омска

Напомним, что «Стройтраст» сейчас продолжает заниматься реконструкцией бульвара Архитекторов, которая не завершилась в срок и продлилась на 2025 год, а также капремонтом моста у Телецентра. После перекрытия последнего омичи продолжают уже месяц стоять в многокилометровых заторах.

Мэр Омска Шелест извинился перед омичами за ремонт моста
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Дороги#Омск#Строительство#Подрядчик#Новости#Троллейбусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика