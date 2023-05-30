Километр за 681 млн. Дорогу на Дергачева в Омске построит «Стройтраст» Акопяна

«Стройтраст» известен строительством так называемой «дороги за миллиард» — дублера улицы 70 лет Октября на Левобережье Омска, а в прошлом году она забрала два лакомых контракта на капитальный ремонт Ленинградского моста и на строительство развязки к нему на общую сумму более 2,14 млрд рублей. Неприятные моменты в деятельности «Стройтраста» тоже есть: здесь и уголовное дело на руководителя, и картельный сговор при закупках щебня.