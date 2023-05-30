Километр за 681 млн. Дорогу на Дергачева в Омске построит «Стройтраст» Акопяна

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Региональное «Управление дорожного хозяйства» выбрало подрядчика, который построит новую дорогу по улице Дергачева. Дорога длиной один километр — от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской — будет вести к жилому комплексу «Зеленая река».
На торги заявились три участника, победителем выбрали компанию, предложившую самую низкую цену — 681 117 371,73 рубля (ниже начальной цены на 59,2 млн рублей). Контракт «Управление дорожного хозяйства Омской области» заключит с обществом с ограниченной ответственностью «Стройтраст», директором и единственным учредителем которой является Арман Акопян.
Напомним, что проект новой дороги по заказу ГК «Эталон» подготовила компания «Автодорпроект». Дорога будет четырехполосной, с 8 выездами из микрорайона. Подрядной организации предстоит обустроить троллейбусную контактную сеть на улице Дергачева, разворотную площадку и пешеходные тротуары шириной по 2,25 метра. Стартуют работы по строительству дороги по улице Дергачева 1 июля 2023 года. Продляться они, кстати, до 30 сентября 2024 года.
«Стройтраст» известен строительством так называемой «дороги за миллиард» — дублера улицы 70 лет Октября на Левобережье Омска, а в прошлом году она забрала два лакомых контракта на капитальный ремонт Ленинградского моста и на строительство развязки к нему на общую сумму более 2,14 млрд рублей. Неприятные моменты в деятельности «Стройтраста» тоже есть: здесь и уголовное дело на руководителя, и картельный сговор при закупках щебня.
В 2022 году чистая прибыль омской строительной компании составила 237,1 млн рублей, увеличившись на 11364%. В 2023-м «Стройтраст» также уже получил контракты от «Управления дорожного хозяйства Омской области». За 572,6 млн рублей фирма отремонтирует участок дороги Тара — Усть-Ишим в Тевризском районе, а за 235,1 млн рублей — обновит дорогу в Муромцевском районе.
На прошлой неделе в Омске также выбрали подрядную организацию для строительства дороги в «Кварталах Драверта». Контракт на сумму 248,5 млн рублей получила фирма Карена Мартояна «Арт Ремстрой», ранее отметившаяся штрафами на десятки миллионов, судами и серьезными претензиями по качеству работ.