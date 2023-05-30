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Километр за 681 млн. Дорогу на Дергачева в Омске построит «Стройтраст» Акопяна

30 мая 2023, 02:22
Фото: Пресс-служба минстроя Омской области
Проект дороги по улице Дергачева

Контракт на строительство дороги в омском ЖК «Зеленая река» отдали ООО «Стройтраст»

Сдать готовую дорогу нужно до 30 сентября 2024 года.

Региональное «Управление дорожного хозяйства» выбрало подрядчика, который построит новую дорогу по улице Дергачева. Дорога длиной один километр — от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской — будет вести к жилому комплексу «Зеленая река».

На торги заявились три участника, победителем выбрали компанию, предложившую самую низкую цену — 681 117 371,73 рубля (ниже начальной цены на 59,2 млн рублей). Контракт «Управление дорожного хозяйства Омской области» заключит с обществом с ограниченной ответственностью «Стройтраст», директором и единственным учредителем которой является Арман Акопян.

Напомним, что проект новой дороги по заказу ГК «Эталон» подготовила компания «Автодорпроект». Дорога будет четырехполосной, с 8 выездами из микрорайона. Подрядной организации предстоит обустроить троллейбусную контактную сеть на улице Дергачева, разворотную площадку и пешеходные тротуары шириной по 2,25 метра. Стартуют работы по строительству дороги по улице Дергачева 1 июля 2023 года. Продляться они, кстати, до 30 сентября 2024 года.

«Стройтраст» известен строительством так называемой «дороги за миллиард» — дублера улицы 70 лет Октября на Левобережье Омска, а в прошлом году она забрала два лакомых контракта на капитальный ремонт Ленинградского моста и на строительство развязки к нему на общую сумму более 2,14 млрд рублей. Неприятные моменты в деятельности «Стройтраста» тоже есть: здесь и уголовное дело на руководителя, и картельный сговор при закупках щебня.

В 2022 году чистая прибыль омской строительной компании составила 237,1 млн рублей, увеличившись на 11364%. В 2023-м «Стройтраст» также уже получил контракты от «Управления дорожного хозяйства Омской области». За 572,6 млн рублей фирма отремонтирует участок дороги Тара — Усть-Ишим в Тевризском районе, а за 235,1 млн рублей — обновит дорогу в Муромцевском районе.

На прошлой неделе в Омске также выбрали подрядную организацию для строительства дороги в «Кварталах Драверта». Контракт на сумму 248,5 млн рублей получила фирма Карена Мартояна «Арт Ремстрой», ранее отметившаяся штрафами на десятки миллионов, судами и серьезными претензиями по качеству работ.

Дороги в омских «Кварталах Драверта» за 248,5 млн рублей построит «Арт Ремстрой»
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