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Posted 2 декабря, 05:03

Published 2 декабря, 05:03

Modified 2 декабря, 05:05

Updated 2 декабря, 05:05

Мэр Омска поручил принять меры для устранения пробок у Телецентра

«Придется закрыть». Мэр Омска Шелест рассказал, что будет с мостом у Телецентра

2 декабря 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney.

Мэр Омска поручил принять меры для устранения пробок у Телецентра

Мэр города выразил извинения за доставленные неудобства и призвал водителей проявить терпение в сложившихся условиях.

Из-за ухудшения ситуации на дорогах и частичного перекрытия моста у Телецентра мэр Омска поручил своим заместителям, отвечающим за городской транспорт и строительство, вместе с подрядчиком и сотрудниками ГАИ разработать дополнительные меры для улучшения дорожной обстановки.

«Город не может отказаться от капитального ремонта моста. Если мы не выполним необходимые работы в установленные сроки, этот объект придется просто закрыть из-за невозможности безопасной эксплуатации», — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напоминаем, что с 30 ноября на мосту введены ограничения. Однако несмотря на это движение на мосту продолжает оставаться затрудненным, и жалобы на пробки поступают с самого начала выходных и продолжаются в понедельник. Отметим, что в первый день перекрытия моста в мэрии сообщали, что ситуация находится под контролем, и ожидаются улучшения.

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#Диана Рязанцева#Транспорт#Дороги#Пробки#Ремонт#Омск#Строительство#Безопасность#Мэр#Ограничения#ГАИ#Телецентр
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