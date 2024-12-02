«Придется закрыть». Мэр Омска Шелест рассказал, что будет с мостом у Телецентра

Напоминаем, что с 30 ноября на мосту введены ограничения. Однако несмотря на это движение на мосту продолжает оставаться затрудненным, и жалобы на пробки поступают с самого начала выходных и продолжаются в понедельник. Отметим, что в первый день перекрытия моста в мэрии сообщали, что ситуация находится под контролем, и ожидаются улучшения.