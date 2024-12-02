«Придется закрыть». Мэр Омска Шелест рассказал, что будет с мостом у Телецентра

Posted 2 декабря, 05:03
Published 2 декабря, 05:03
Modified 2 декабря, 05:05
Updated 2 декабря, 05:05
Из-за ухудшения ситуации на дорогах и частичного перекрытия моста у Телецентра мэр Омска поручил своим заместителям, отвечающим за городской транспорт и строительство, вместе с подрядчиком и сотрудниками ГАИ разработать дополнительные меры для улучшения дорожной обстановки.
«Город не может отказаться от капитального ремонта моста. Если мы не выполним необходимые работы в установленные сроки, этот объект придется просто закрыть из-за невозможности безопасной эксплуатации», — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напоминаем, что с 30 ноября на мосту введены ограничения. Однако несмотря на это движение на мосту продолжает оставаться затрудненным, и жалобы на пробки поступают с самого начала выходных и продолжаются в понедельник. Отметим, что в первый день перекрытия моста в мэрии сообщали, что ситуация находится под контролем, и ожидаются улучшения.