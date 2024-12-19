Инвалидность из-за халатности: в Омске вынесли приговор начальнику цеха птицефабрики

Posted 19 декабря, 05:22
Published 19 декабря, 05:22
Modified 19 декабря, 05:44
Updated 19 декабря, 05:44
По данным прокуратуры Омской области, Любинский районный суд вынес приговор начальнику цеха ООО «Птицефабрика Любинская» за нарушение правил охраны труда, которое привело к серьезной травме подростка. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
Напомним, в декабре прошлого года на работу в цех был принят 17-летний подросток без заключения трудового договора. В нарушение всех норм безопасности, 26 декабря 2023 года начальник цеха допустил его к выполнению опасных работ на высоте — техническому обслуживанию транспортировочной ленты, не проведя необходимого инструктажа по охране труда. Во время работы подросток получил тяжелую травму: его правую руку затянуло в механизм, что привело к ампутации, а также открытой черепно-мозговой травме и повреждению плечевого сустава.
Суд признал травму производственной. По решению прокуратуры работодателю предстоит выплатить подростку 640 тысяч рублей в качестве компенсации. Кроме того, начальнику цеха определили наказание в виде шести месяцев исправительных работ.