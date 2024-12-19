Инвалидность из-за халатности: в Омске вынесли приговор начальнику цеха птицефабрики

Напомним, в декабре прошлого года на работу в цех был принят 17-летний подросток без заключения трудового договора. В нарушение всех норм безопасности, 26 декабря 2023 года начальник цеха допустил его к выполнению опасных работ на высоте — техническому обслуживанию транспортировочной ленты, не проведя необходимого инструктажа по охране труда. Во время работы подросток получил тяжелую травму: его правую руку затянуло в механизм, что привело к ампутации, а также открытой черепно-мозговой травме и повреждению плечевого сустава.