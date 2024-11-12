Больничный под Новый год. 17-летний подросток лишился руки на омской птицефабрике

Под конец 2023 года на «Птицефабрике Любинская» серьезно пострадал 17-летний парень. Подросток, который не был официально трудоустроен на предприятии, но работал там сначала рабочим по сбору яиц, а затем помощником слесаря, 26 декабря получил тяжкие травмы. В результате ему пришлось ампутировать руку.