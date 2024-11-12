Больничный под Новый год. 17-летний подросток лишился руки на омской птицефабрике

Posted 12 ноября, 07:00
Published 12 ноября, 07:00
Modified 12 ноября, 07:02
Updated 12 ноября, 07:02
Под конец 2023 года на «Птицефабрике Любинская» серьезно пострадал 17-летний парень. Подросток, который не был официально трудоустроен на предприятии, но работал там сначала рабочим по сбору яиц, а затем помощником слесаря, 26 декабря получил тяжкие травмы. В результате ему пришлось ампутировать руку.
В Любинском районном суде недавно рассмотрели дело о защите трудовых прав несовершеннолетнего. С иском в суд обратилась прокуратура, и во время разбирательства требования ведомства были поддержаны в полном объеме.
Теперь ООО «Птицефабрика» должно внести в трудовую книжку потерпевшего соответствующую информацию, сделать страховые и налоговые отчисления. Помимо этого, предприятию предстоит и возместить работнику причиненный моральный вред. Размер компенсации составит 640 тысяч рублей. Решение пока еще не вступило в законную силу.