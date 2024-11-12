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Posted 12 ноября, 07:00

Published 12 ноября, 07:00

Modified 12 ноября, 07:02

Updated 12 ноября, 07:02

17-летний подросток лишился руки, работая на птицефабрике в Омской области

Больничный под Новый год. 17-летний подросток лишился руки на омской птицефабрике

12 ноября 2024, 07:00
Фото: 1MI.

17-летний подросток лишился руки, работая на птицефабрике в Омской области

Молодой человек не был официально трудоустроен на предприятии, хотя работал там с 8 утра до 17 часов. Во время одной из смен он получил серьезные травмы.

Под конец 2023 года на «Птицефабрике Любинская» серьезно пострадал 17-летний парень. Подросток, который не был официально трудоустроен на предприятии, но работал там сначала рабочим по сбору яиц, а затем помощником слесаря, 26 декабря получил тяжкие травмы. В результате ему пришлось ампутировать руку.

В Любинском районном суде недавно рассмотрели дело о защите трудовых прав несовершеннолетнего. С иском в суд обратилась прокуратура, и во время разбирательства требования ведомства были поддержаны в полном объеме.

Фото: Прокуратура Омской области

Теперь ООО «Птицефабрика» должно внести в трудовую книжку потерпевшего соответствующую информацию, сделать страховые и налоговые отчисления. Помимо этого, предприятию предстоит и возместить работнику причиненный моральный вред. Размер компенсации составит 640 тысяч рублей. Решение пока еще не вступило в законную силу.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Травма#Новости#Любинский район#Птицефабрика#Ампутация
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