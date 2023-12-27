Оторвало руку. На птицефабрике в Омской области подросток стал инвалидом

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На Любинской птицефабрике в Омской области накануне, 26 декабря, произошел несчастный случай: 17-летний рабочий фабрики лишился руки, когда обслуживал трансформаторную ленту. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Известно, что подросток проводил техобслуживание ленты, и в какой-то момент его руку затянуло в оборудование. В результате машина ампутировала парню руку, также рабочий получил открытую черепно-мозговую травму и травму плеча. Сейчас парень находится в больнице.
В областной прокуратуре уточнили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Прокуратура Любинского района начала проверку соблюдения требований трудового законодательства, а также правил охраны труда.
На месте работают следователи, сотрудников предприятия допрашивают. После того, как будет установлено, кто отвечал за безопасность на птицефабрике, будет принято процессуальное решение.