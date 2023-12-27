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На птицефабрике в Омской области 17-летнему подростку оторвало руку

Оторвало руку. На птицефабрике в Омской области подросток стал инвалидом

27 декабря 2023, 08:58
Фото: прокуратура Омской области

На птицефабрике в Омской области 17-летнему подростку оторвало руку

Парень работал на трансформаторной ленте и, вероятно, нарушил технику безопасности.

На Любинской птицефабрике в Омской области накануне, 26 декабря, произошел несчастный случай: 17-летний рабочий фабрики лишился руки, когда обслуживал трансформаторную ленту. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Известно, что подросток проводил техобслуживание ленты, и в какой-то момент его руку затянуло в оборудование. В результате машина ампутировала парню руку, также рабочий получил открытую черепно-мозговую травму и травму плеча. Сейчас парень находится в больнице.

В областной прокуратуре уточнили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Прокуратура Любинского района начала проверку соблюдения требований трудового законодательства, а также правил охраны труда.

На месте работают следователи, сотрудников предприятия допрашивают. После того, как будет установлено, кто отвечал за безопасность на птицефабрике, будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК России по Омской области
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Травма#Несчастный случай#Новости#Ольга Акамова#Птицефабрика#Ампутация#Трансформаторная лента#Техобслуживание#Рука#Требования охраны труда
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