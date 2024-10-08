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Ампутация

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Что значит «оторвался тромб» и почему это смертельно: узнали у сосудистого хирурга
8 октября, 11:19
Вспахивал огород. Житель Омской области ампутировал себе голень шнеком культиватора
Несчастный случай произошел в Марьяновском районе, местный житель потерял часть ноги во время вспашки огорода мотокультиватором.
3 июня, 11:11
2023
Оторвало руку. На птицефабрике в Омской области подросток стал инвалидом
Парень работал на трансформаторной ленте и, вероятно, нарушил технику безопасности.
27 декабря 2023, 08:58
Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки
21 ноября 2023, 04:32
Омский суд рассмотрит дело владельца квадроцикла, на котором девочке оторвало пальцы
На предпринимателя, который предоставлял услуги проката, завели уголовное дело.
3 августа 2023, 10:10

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