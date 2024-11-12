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Птицефабрика

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2024
Больничный под Новый год. 17-летний подросток лишился руки на омской птицефабрике
12 ноября, 07:00
Жадность: омский минстрой вернет 4 млн лишних пожертвований птицефабрике «Иртышской»
26 января, 09:09
Кассация постановила взыскать из омского бюджета больше 200 млн в пользу ВСК
9 января, 09:48
2023
Оторвало руку. На птицефабрике в Омской области подросток стал инвалидом
Парень работал на трансформаторной ленте и, вероятно, нарушил технику безопасности.
27 декабря 2023, 08:58
Осторожно. Диарея и рвота. В котлетах омской птицефабрики нашли опасные бактерии
28 ноября 2023, 11:16
Птицефабрику «Русь» в Омской области выкупил ее бывший владелец
5 июня 2023, 12:09
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
3 февраля 2023, 04:46
2022
Омская корпорация-банкрот «ОША» выставила на торги фабрику, землю и лодку
Омская «ОША» продает все. Продовольственная компания-банкрот выставила 13 лотов: от земли под птицефабрикой до моторной лодки.
4 ноября 2022, 06:16

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