Омский минобр отреагировал на жалобу замерзающих студентов технологического колледжа

По информации министерства образования Омской области, в общежитии проживают 220 студентов. На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы, комнаты для умывания, кухни с плитами и холодильниками, а также помещения для подготовки к занятиям и отдыха. Душевые находятся только на первом этаже, что вызывает определенные неудобства. Ведомство подчеркнуло, что частые поломки леек в душевых вызваны высокой нагрузкой на кабины, и их замена или ремонт проводится регулярно. Однако увеличить количество душевых кабин можно будет лишь после капитального ремонта здания.