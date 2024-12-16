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Posted 16 декабря, 07:14

Published 16 декабря, 07:14

Modified 16 декабря, 07:27

Updated 16 декабря, 07:27

В омском минобре объяснили, почему в общежитии колледжа замерзают студенты

Омский минобр отреагировал на жалобу замерзающих студентов технологического колледжа

16 декабря 2024, 07:14
Фото: 1MI.

В омском минобре объяснили, почему в общежитии колледжа замерзают студенты

Министерство образования Омской области прокомментировало жалобы студентов Омского технологического колледжа на неудовлетворительные условия проживания в общежитии.

В ведомстве признали, что здание общежития требует капитального ремонта, и руководство колледжа предпринимает меры для поддержания порядка и решения возникших проблем.

По информации министерства образования Омской области, в общежитии проживают 220 студентов. На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы, комнаты для умывания, кухни с плитами и холодильниками, а также помещения для подготовки к занятиям и отдыха. Душевые находятся только на первом этаже, что вызывает определенные неудобства. Ведомство подчеркнуло, что частые поломки леек в душевых вызваны высокой нагрузкой на кабины, и их замена или ремонт проводится регулярно. Однако увеличить количество душевых кабин можно будет лишь после капитального ремонта здания.

В министерстве также сообщили, что система отопления в общежитии находится в изношенном состоянии, из-за чего ее приходится заменять поэтапно. Это может приводить к временным неудобствам для жильцов. В случаях, когда температура в комнатах опускается ниже нормативной, студентам предоставляют временное размещение в теплых помещениях. В минобразования подчеркнули, что параметры температуры и чистоты соответствуют установленным нормам, а в общих зонах поддерживается порядок.

Напомним, ранее студенты Омского технологического колледжа жаловались на ухудшение условий проживания в общежитии, отсутствие чистоты в комнатах, нехватку душевых и сложности, вызванные заменой батарей зимой.

Студенты омского колледжа пожаловались на невыносимые условия в общежитии
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#Диана Рязанцева#Ремонт#Омск#Омская область#Министерство образования#Капитальный ремонт#Студенты#Температура#Чистота#Общежитие#Батареи#Условия проживания#Омский технологический колледж
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