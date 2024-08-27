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Чистота

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2024
Мэр Омска утвердил Антона Глебова новым начальником городского УДХБ
27 августа, 13:14
Омский Роспотребнадзор оценит чистоту воздуха после возгорания на ОНПЗ
26 августа, 11:36
Доброе дело. Сергей Шелест пригласил омичей на Всероссийский субботник 27 апреля
Принять участие в общем и очень важном для города деле может любой желающий.
25 апреля, 11:45
2023
Повсюду грязь и пыль. Омичка ужаснулась состоянию пассажирского автобуса
Женщина через СМИ обратилась к работникам пассажирского предприятия.
31 мая 2023, 07:52
В рамках весеннего «месячника чистоты» в Омске пройдет очередной средник
25 апреля 2023, 12:47

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