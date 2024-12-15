Министерство образования

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Стандартизация. Омский исторический парк вышел из подчинения министерства культуры
15 декабря, 04:19
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области
19 октября, 06:09
В Омске скончался заведующий кафедрой и экс-ректор ОмГТУ Анатолий Косых
22 августа, 13:23
В Омской области в этом году пойдут в школу больше 24 тысяч первоклашек
19 августа, 11:10
Готовят отличников. В каких школах Омской области учились 100-балльники по ЕГЭ
4 июля, 09:12
Каждый пятый. 1500 выпускников из Омской области решили пересдать ЕГЭ
4 июля, 06:05
Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра
6 июня, 04:10
Для омских детей закупят кибершахматы на полмиллиона рублей
9 мая, 11:08
В Омскую область приедут 100 детей из обстреливаемых районов Белгородской области
13 апреля, 06:58
«Компетентный управленец». В Омской области назначили нового замминистра образования
Должность заняла Наталия Щербина, указ о назначении уже подписал Виталий Хоценко.
25 марта, 08:25
Все-таки откроет корпус. Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта
Министр науки и высшего образования РФ примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ, остальные детали поездки не разглашаются.
19 марта, 12:51
Стала известна точная дата приезда министра Фалькова в Омск
Рабочий визит состоится 14 марта, об этом рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.
12 марта, 13:03
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
29 февраля, 04:37
Человек с опытом. Первым замглавы омского минобра назначен Анатолий Полынский
У нового помощника есть все необходимые для работы навыки и опыт, отметил сам министр образования.
9 февраля, 10:04
Бил учебником. Омский следком включился в историю с избиением школьника сверстником
20 января, 13:53
«Дружат по-разному». Глава омского минобра отреагировал на избиение ребенка в школе
20 января, 08:03
В среднем на 3-4 рубля. В районах Омской области снова подняли плату за детский сад
16 января, 05:50
2023
Виталий Хоценко по поручению президента провел личный прием омичей
Глава региона ответил на вопросы по ремонту образовательных и культурных учреждений в районах области.
12 декабря 2023, 02:59
Виталий Хоценко поручил создать в Омской области оргкомитет по проведению Года семьи
25 ноября 2023, 08:38

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