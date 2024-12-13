Студенты омского колледжа пожаловались на невыносимые условия в общежитии

Одна из подписчиц паблика «Инцидент Омск» пожаловалась на условия проживания в общежитии Омского технологического колледжа. Девушка отметила, что в этом году ситуация значительно ухудшилась. Комнаты, по ее словам, напоминали заброшенные здания: мусор, неубранные вещи и оставленная пища от предыдущих жильцов. Кухня оставляла желать лучшего, а в душевых было только семь кабинок на более чем 270 проживающих.