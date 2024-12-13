Студенты омского колледжа пожаловались на невыносимые условия в общежитии

Posted 13 декабря, 10:22
Published 13 декабря, 10:22
Modified 13 декабря, 10:24
Updated 13 декабря, 10:24
Одна из подписчиц паблика «Инцидент Омск» пожаловалась на условия проживания в общежитии Омского технологического колледжа. Девушка отметила, что в этом году ситуация значительно ухудшилась. Комнаты, по ее словам, напоминали заброшенные здания: мусор, неубранные вещи и оставленная пища от предыдущих жильцов. Кухня оставляла желать лучшего, а в душевых было только семь кабинок на более чем 270 проживающих.
Особое недовольство вызвала замена батарей в холодное время года. Студентам пришлось спать в куртках, так как отопление было отключено, а электричество начало выбивать. Один из инцидентов произошел поздно ночью, когда в одном из крыльев общежития отключилось электричество, и девушки остались без отопления и возможности включить обогреватели.
Родители студентов начали жаловаться на неприемлемые условия. Омичка рассказала, что ее мама написала куратору, чтобы выяснить, почему нет отопления и электричества.
«Все дошло до коменды, та естественно пришла к нам в комнату с таким гонором. Зачем мы жалуемся, ведь у нас и так стоит пластиковое окно, которое мы вставляли за свои деньги, и у нас есть обогреватель», — рассказывает девушка.
Условия проживания в общежитии заинтересовалось региональное минобразования. Ведомство отреагировало на жалобу студентки.
«Для уточнения деталей по вашей ситуации и запроса информации у учреждения нам потребуется время, необходимо получить реакцию ответственных лиц в министерстве. Вернемся к вам с ответом не позднее 17 декабря», — написало министерство образования Омской области под постом.
Отметим, ранее Город55 называл топ-5 лучших общежитий вузов Омска по отзывам в Сети. На четвертом месте оказалось общежитие №1 Омского технологического колледжа с рейтингом 3,2.