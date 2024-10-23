Соцсети: в Омской области завелся живодер, который издевается над кошками

Posted 23 октября, 02:44
Published 23 октября, 02:44
Modified 23 октября, 03:20
Updated 23 октября, 03:20
Жители поселка Чукреевка Омской области рассказали об ужасающем случае, который произошел в их местности. По их словам, неизвестный зверски расправляется с беззащитными кошками. За несколько недель на одной и той же улице обнаружено несколько трупов животных, что повергло сельчан в шок.
«Просьба придать огласке то, что у нас происходит. Я живу в поселке Чукреевка, у нас завелся неизвестный живодер, который убивает наших кошек. Двоих уже застрелили, некоторых все еще не могут найти, нашего нашли вчера убитого, наверное, его сильно ударили по голове, потому что вся пасть была в крови. Все коты убиты были примерно на одной улице», — говорится в тревожном сообщении в сообществе «Новости. Жесть Омска».
Авторы записи считают, что это не единичный случай, а систематическая расправа над беззащитными существами. Сельчане переживают за остальных питомцев. Жители надеются, что огласка поможет остановить действия злоумышленника.
Местный житель уже обратился в полицию за помощью с заявлением, однако надежды на то, что правоохранительные органы смогут остановить живодера, у него немного.
«Мы до сих пор не можем прийти в себя. Он был полноценным членом нашей семьи», — делится омич.
Его трое детей переживают глубокую травму от потери любимого питомца.
Ранее Город55 писал о случае, о котором рассказала одна из омичек в соцсетях. Она сообщила, что по дороге домой ее ребенка покусала домашняя собака, однако хозяйка животного не стала выплачивать компенсацию и интересоваться здоровьем ребенка.