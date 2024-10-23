Соцсети: в Омской области завелся живодер, который издевается над кошками

Жители поселка Чукреевка Омской области рассказали об ужасающем случае, который произошел в их местности. По их словам, неизвестный зверски расправляется с беззащитными кошками. За несколько недель на одной и той же улице обнаружено несколько трупов животных, что повергло сельчан в шок.