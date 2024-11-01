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Posted 1 ноября, 04:48

Published 1 ноября, 04:48

Modified 1 ноября, 04:50

Updated 1 ноября, 04:50

Иллюстрация

Омский живодер свернул голову кошке на глазах у ребенка и получил 3 года работ

1 ноября 2024, 04:48
Фото: 1MI. Иллюстрация
Мужчина убил животное после ссоры с сожительницей.

В Омской области 30-летний ранее судимый местный житель получил 3 года исправительных работ за убийство кошки. Его признали виновным в жестоком обращении с животным, сообщили 1 ноября в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что в мае нынешнего года мужчина поссорился со своей сожительницей и на глазах ее 11-летней дочери сломал кошке шею.

«Вину в совершении преступления мужчина признал частично, отрицая факт присутствия ребенка и применения садистских методов», — сообщили в прокуратуре.

Павлоградский районный суд вынес наказание — 3 года лишения свободы. Но срок был заменен на 3 года исправительных работ. Мужчина будет отдавать 10% от зарплаты в доход государства.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Уголовное дело#Лишение свободы#Принудительные работы#УК РФ#Жестокое обращение с животным
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