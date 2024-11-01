Омский живодер свернул голову кошке на глазах у ребенка и получил 3 года работ

Posted 1 ноября, 04:48
Published 1 ноября, 04:48
Modified 1 ноября, 04:50
Updated 1 ноября, 04:50
В Омской области 30-летний ранее судимый местный житель получил 3 года исправительных работ за убийство кошки. Его признали виновным в жестоком обращении с животным, сообщили 1 ноября в региональной прокуратуре.
Выяснилось, что в мае нынешнего года мужчина поссорился со своей сожительницей и на глазах ее 11-летней дочери сломал кошке шею.
«Вину в совершении преступления мужчина признал частично, отрицая факт присутствия ребенка и применения садистских методов», — сообщили в прокуратуре.
Павлоградский районный суд вынес наказание — 3 года лишения свободы. Но срок был заменен на 3 года исправительных работ. Мужчина будет отдавать 10% от зарплаты в доход государства.