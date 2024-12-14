Метель и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни

Posted 14 декабря, 04:34
Published 14 декабря, 04:34
Modified 14 декабря, 04:38
Updated 14 декабря, 04:38
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о нестабильной погоде. До понедельника 16 декабря в регионе ожидаются перепады атмосферного давления и температурного фона.
Сегодня в некоторых районах области и Омске ожидается небольшой снег, также стоит помнить о гололеде на дорогах. Температура ночью составит -6…-11 градусов, а днем — -2…-7 градусов. В воскресенье регион накроют снегопады разной интенсивности и ветер порывами 15-18 м/с. Возможна метель, снежные заносы, в течение дня понижение температуры воздуха.
Еще сильнее похолодание будет ощущаться в начале следующей рабочей недели. Утром 16 декабря столбик термометра опустится до -13…-18 градусов, местами до -23. В отдельных районах сохранится небольшой снег и сильный ветер. Днем температура воздуха составит -9…-14 градусов, местами -19.
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