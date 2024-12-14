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Posted 14 декабря, 04:34

Published 14 декабря, 04:34

Modified 14 декабря, 04:38

Updated 14 декабря, 04:38

Метель и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни

Метель и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни

14 декабря 2024, 04:34
Фото: 1MI.
По данным синоптиков, жителей региона ждет теплая погода, но сильный ветер.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о нестабильной погоде. До понедельника 16 декабря в регионе ожидаются перепады атмосферного давления и температурного фона.

Сегодня в некоторых районах области и Омске ожидается небольшой снег, также стоит помнить о гололеде на дорогах. Температура ночью составит -6…-11 градусов, а днем — -2…-7 градусов. В воскресенье регион накроют снегопады разной интенсивности и ветер порывами 15-18 м/с. Возможна метель, снежные заносы, в течение дня понижение температуры воздуха.

Еще сильнее похолодание будет ощущаться в начале следующей рабочей недели. Утром 16 декабря столбик термометра опустится до -13…-18 градусов, местами до -23. В отдельных районах сохранится небольшой снег и сильный ветер. Днем температура воздуха составит -9…-14 градусов, местами -19.

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