Метель и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни

Сегодня в некоторых районах области и Омске ожидается небольшой снег, также стоит помнить о гололеде на дорогах. Температура ночью составит -6…-11 градусов, а днем — -2…-7 градусов. В воскресенье регион накроют снегопады разной интенсивности и ветер порывами 15-18 м/с. Возможна метель, снежные заносы, в течение дня понижение температуры воздуха.