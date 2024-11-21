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Реорганизация

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2024
Реорганизация здравоохранения: какие омские поликлиники планируют объединить
Минздрав Омской области инициирует реорганизацию городских поликлиник для улучшения доступа к высокотехнологичной медицинской помощи. Министерство планирует объединить учреждения и обновить оборудование.
21 ноября, 08:09
Вопрос под строгим контролем. В Тарской ЦРБ медикам обещают сохранить выплаты
22 октября, 04:53
Один из крупнейших автодилеров Омска начал объединение своих кубанских фирм
7 октября, 09:08
В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия
25 сентября, 08:45
В Омске объединяются два «Авто Плюса»
27 июня, 09:05
Депутаты дали согласие. Омское «Банное хозяйство» преобразуют в акционерное общество
9 апреля, 05:05
Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
29 марта, 09:02
Ушаковы решили присоединить свою кемеровскую фирму к омской
27 марта, 10:40
Консолидация активов: на «Радио Сибирь» началась процедура реорганизации
16 февраля, 08:12
Фридманы начали реорганизацию одной из своих фирм
«Управление АЗС» занимается розничной торговлей топливом.
17 января, 07:42
Омскую детскую туберкулезную клиническую больницу ликвидировали
Медицинское учреждение, в рамках реорганизации, объединили с Клиническим туберкулезным диспансером.
14 января, 07:05
2023
Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом
3 октября 2023, 06:00
В Омске началась приватизация крупнейшего МП «Тепловая компания»
13 августа 2023, 05:24
2022
Новые министерства, студенты-летчики без практики, отключение воды. Омск во вторник
18 октября 2022, 14:00
Две омские общественные бани объединили в одну
На этом планируют сэкономить около 12 миллионов рублей.
15 августа 2022, 10:57
При реорганизации омских бань сократят порядка 50 человек
Как заверил директор депимущества мэрии Омска Дмитрий Махиня, без работы все сокращенные не останутся.
22 июня 2022, 10:05
В Омске решили запустить реорганизацию муниципальных бань
Вопрос об этом был рассмотрен на заседании комитета Омского горсовета по собственности.
14 июня 2022, 08:36

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