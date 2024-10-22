Хотим сохранить льготы. В Тарской ЦРБ испугались возможной оптимизации отделений

Posted 22 октября, 04:42
Published 22 октября, 04:42
Modified 22 октября, 04:50
Updated 22 октября, 04:50
В северном городе Тара Омской области готовятся осуществить новую реформу в здравоохранении: чиновники планируют передать отделения ЦРБ в Омский диагностический центр. Как сообщает издание «Тара360», представители регионального Минздрава намерены обсудить с руководством местной больницы передачу сразу трех отделений: рентгенологического, лечебно-диагностического и лабораторного.
Согласно информации, полученной от одного из сотрудников ЦРБ, данное решение вызвало недовольство среди медперсонала.
«Работать персонал будет в нашей ЦРБ, жить в Таре, а числиться за Омским диагностическим центром… Непонятно, зачем это нужно и кому. Естественно, медработники, которые трудятся в этих отделениях, возмущены этим фактом, и никакой защиты нет», — поделился собеседник издания.
Медики переживают за сохранение социальных выплат, ведь в случае перехода в диагностический центр, сотрудникам вряд ли оставят выплаты для работников районной больницы. Для медсестер эта сумма составляет около 30 тысяч рублей, а для врачей порядка 50 тысяч рублей.
Сейчас это касается более 50 сотрудников трех отделений. Редакция Города55 обратилась в минздрав за комментариями, которые появятся на сайте в ближайшее время.
Как ранее сообщал Город55, в Таре собирали подписи за сохранение отделения переливания крови в Центральной районной больнице, которое планировалось закрыть с 1 октября. Закрытие отделения может негативно сказаться на экстренной помощи, так как местным пациентам придется ездить в Омск или Усть-Ишим для получения необходимых услуг.