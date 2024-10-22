Хотим сохранить льготы. В Тарской ЦРБ испугались возможной оптимизации отделений

Медики переживают за сохранение социальных выплат, ведь в случае перехода в диагностический центр, сотрудникам вряд ли оставят выплаты для работников районной больницы. Для медсестер эта сумма составляет около 30 тысяч рублей, а для врачей порядка 50 тысяч рублей.