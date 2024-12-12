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Posted 12 декабря, 14:10

Published 12 декабря, 14:10

Modified 12 декабря, 14:12

Updated 12 декабря, 14:12

Иллюстрация

«Вынужденная мера». Хоценко рассказал, что делать с пробками у моста у Телецентра

12 декабря 2024, 14:10
Фото: 1MI. Иллюстрация
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
Губернатор Омской области сообщил, что на мосту могут ввести реверсивное движение.

Глава Омской области Виталий Хоценко сегодня, 12 декабря, во время прямой линии рассказал о дорожной ситуации, которая сложилась из-за капремонта моста у Телецентра. Там частично перекрыли движение, и теперь на Левобережье, проспекте Мира, улицах Заозерной и Красный путь образуются заторы.

«Ремонт моста планировался еще в 2020 году, потому что он ни разу не ремонтировался. Даже швы деформационные сильно изношены. Ремонт — это вынужденная мера. Хорошо, что нам удалось привлечь федеральное финансирование, и свои средства добавить. Сегодня с левого берега на правый две полосы работают, а с правого на левый — одна. Мы договорились, что смотрим за ситуацией. Если потребуется, то в конце года будем делать реверсивное движение», — рассказал Хоценко.

Напомним, ремонт моста проводит компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.

Ранее Город55 рассказывал, как болельщики омского «Авангарда» добираются на G-Drive Арену через мост у Телецентра:

«К овертайму успеем?»: Как омичи добирались в Арену на хоккей по мосту у Телецентра
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