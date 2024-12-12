«Вынужденная мера». Хоценко рассказал, что делать с пробками у моста у Телецентра

Глава Омской области Виталий Хоценко сегодня, 12 декабря, во время прямой линии рассказал о дорожной ситуации, которая сложилась из-за капремонта моста у Телецентра. Там частично перекрыли движение, и теперь на Левобережье, проспекте Мира, улицах Заозерной и Красный путь образуются заторы.