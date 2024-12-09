gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 12:51

Published 9 декабря, 12:51

Modified 9 декабря, 12:54

Updated 9 декабря, 12:54

«Готовы на голодовку»: омский минздрав планирует закрыть отделение Тарской ЦРБ

«Готовы на голодовку»: омский минздрав планирует закрыть отделение Тарской ЦРБ

9 декабря 2024, 12:51
Фото: 1MI.
За сохранение рентгенологического отделения борются его сотрудники.

Сотрудники рентгенологического отделения Тарской центральной районной больницы (ЦРБ) обратились к губернатору Виталию Хоценко и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой не передавать отделение Омскому клиническому диагностическому центру. Видеозапись обращения появилась в паблике «Тара 360» в соцсети.

Работники отделения рассказали, что минздрав Омской области хочет закрыть его к середине февраля 2025. Все имущество, оборудование и помещения отделения передадут КДЦ в Омске. Сотрудники уверены, что такое решение нанесет серьезный ущерб медицинскому обслуживанию северных районов области.

«За нас почему-то решают, на кого в дальнейшем мы будем работать: на нашу больницу, наш район или на омский диагностический центр. Причем наше мнение не учитывается. Мы категорически против этих мероприятий», — подчеркнул врач-эндоскопист в обращении.

Тарчане заявили, что в знак протеста готовы начать голодовку. Они также отмечают, что сотрудников отделения, а именно четырех врачей и более 20 лаборантов и санитаров, запугивают и оказывают давление.

При этом в министерстве здравоохранения возможное объединение считают хорошей идеей и способом улучшить качество медицинских услуг в северных районах области.

Напомним, что речь о передаче рентгенологического отделения шла еще в октябре, тогда вместе с ним в Омский диагностический центр хотели отдать еще лечебно-диагностическое и лабораторное отделения.

В Омске выбрали нового главу клинического диагностического центра
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минздрав#Жалобы#Медицина#Новости#Медучреждение#Медпомощь#Тарская ЦРБ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика