«Готовы на голодовку»: омский минздрав планирует закрыть отделение Тарской ЦРБ

Posted 9 декабря, 12:51
Published 9 декабря, 12:51
Modified 9 декабря, 12:54
Updated 9 декабря, 12:54
Сотрудники рентгенологического отделения Тарской центральной районной больницы (ЦРБ) обратились к губернатору Виталию Хоценко и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой не передавать отделение Омскому клиническому диагностическому центру. Видеозапись обращения появилась в паблике «Тара 360» в соцсети.
Работники отделения рассказали, что минздрав Омской области хочет закрыть его к середине февраля 2025. Все имущество, оборудование и помещения отделения передадут КДЦ в Омске. Сотрудники уверены, что такое решение нанесет серьезный ущерб медицинскому обслуживанию северных районов области.
«За нас почему-то решают, на кого в дальнейшем мы будем работать: на нашу больницу, наш район или на омский диагностический центр. Причем наше мнение не учитывается. Мы категорически против этих мероприятий», — подчеркнул врач-эндоскопист в обращении.
Тарчане заявили, что в знак протеста готовы начать голодовку. Они также отмечают, что сотрудников отделения, а именно четырех врачей и более 20 лаборантов и санитаров, запугивают и оказывают давление.
При этом в министерстве здравоохранения возможное объединение считают хорошей идеей и способом улучшить качество медицинских услуг в северных районах области.
Напомним, что речь о передаче рентгенологического отделения шла еще в октябре, тогда вместе с ним в Омский диагностический центр хотели отдать еще лечебно-диагностическое и лабораторное отделения.