«Камера смерти»: в Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»

Омичи уже второй день подряд массово жалуются на ужасные запахи в воздухе. Дышать нечем в самых разных районах города — в Ленинском округе, в Нефтяниках, на 10-летии, на Левом берегу. Вот лишь некоторые комментарии жителей, оставленные за последние сутки в паблике проекта «Дыши! Омск».