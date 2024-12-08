gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 12:33

Published 8 декабря, 12:33

Modified 8 декабря, 12:35

Updated 8 декабря, 12:35

Омичи пожаловались на невыносимую вонь на фоне режима «черного неба»

«Камера смерти»: в Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»

8 декабря 2024, 12:33
Фото: gorod55.ru.

Омичи пожаловались на невыносимую вонь на фоне режима «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности будет действовать в областном центре до 8 утра 9 декабря.

В Омске и области снова объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать почти целые сутки — с 16 часов 8 декабря до 8 часов утра 9 декабря. Сообщение о режиме «черного неба» появилось на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Омичи уже второй день подряд массово жалуются на ужасные запахи в воздухе. Дышать нечем в самых разных районах города — в Ленинском округе, в Нефтяниках, на 10-летии, на Левом берегу. Вот лишь некоторые комментарии жителей, оставленные за последние сутки в паблике проекта «Дыши! Омск».

«Как надоела эта вонища вечная, как ветер северный, все — можно из дома не выходить, детей жалко, дышат этим»;
«В Ленинске тоже газовая атака была сегодня с утра. Кстати вторая суббота такая»;
«Я не понимаю, для чего поднимать демографию, если всех травят?!»
«Вонь стоит беспросветная, на улице ближе к вечеру находиться невозможно»;
«Нефты вонючие. Поехала на 10-летие, там не лучше. Опять везде вонь химозная невыносимая»;
«Левый берег — не газовая камера, а камера смерти, дышать нечем».

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что со среды метеозависимых жителей Омской области ждет три дня головных болей. С 11 по 13 декабря магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Всей Омской области на следующей неделе придется пройти это испытание
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Воздух#Новости#Левый берег#Режим нму#Нефтяники#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС#Головные боли#Метеоусловия#Жалобы жителей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика