«Камера смерти»: в Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»

Posted 8 декабря, 12:33
Published 8 декабря, 12:33
Modified 8 декабря, 12:35
Updated 8 декабря, 12:35
В Омске и области снова объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать почти целые сутки — с 16 часов 8 декабря до 8 часов утра 9 декабря. Сообщение о режиме «черного неба» появилось на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Омичи уже второй день подряд массово жалуются на ужасные запахи в воздухе. Дышать нечем в самых разных районах города — в Ленинском округе, в Нефтяниках, на 10-летии, на Левом берегу. Вот лишь некоторые комментарии жителей, оставленные за последние сутки в паблике проекта «Дыши! Омск».
«Как надоела эта вонища вечная, как ветер северный, все — можно из дома не выходить, детей жалко, дышат этим»;
«В Ленинске тоже газовая атака была сегодня с утра. Кстати вторая суббота такая»;
«Я не понимаю, для чего поднимать демографию, если всех травят?!»
«Вонь стоит беспросветная, на улице ближе к вечеру находиться невозможно»;
«Нефты вонючие. Поехала на 10-летие, там не лучше. Опять везде вонь химозная невыносимая»;
«Левый берег — не газовая камера, а камера смерти, дышать нечем».
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что со среды метеозависимых жителей Омской области ждет три дня головных болей. С 11 по 13 декабря магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.