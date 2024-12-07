«Не запах, а вонь. Нечем дышать». В Омске ввели режим «черного неба»

Posted 7 декабря, 10:42
Published 7 декабря, 10:42
Modified 7 декабря, 10:59
Updated 7 декабря, 10:59
В Омской области с 16 часов 7 декабря ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11 часов утра воскресенья. Такие данные опубликовали на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Омичи сообщают о химическом запахе на улицах города. Так, комментарии появились в паблике проекта «Дыши! Омск». Вот некоторые из них:
«Ощущается химический запах в Нефтяниках. К сожалению, ароматов мороза нет».
«Нефтепродуктами пахнет на площади Лицкевича».
«Сильный запах сероводорода на Долгирева».
«Не запах, а вонь. Нечем дышать».
Во время режима НМУ не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми.