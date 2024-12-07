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Posted 7 декабря, 10:42

Published 7 декабря, 10:42

Modified 7 декабря, 10:59

Updated 7 декабря, 10:59

Иллюстрация

«Не запах, а вонь. Нечем дышать». В Омске ввели режим «черного неба»

7 декабря 2024, 10:42
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В время режима НМУ не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми.

В Омской области с 16 часов 7 декабря ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11 часов утра воскресенья. Такие данные опубликовали на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Омичи сообщают о химическом запахе на улицах города. Так, комментарии появились в паблике проекта «Дыши! Омск». Вот некоторые из них:

«Ощущается химический запах в Нефтяниках. К сожалению, ароматов мороза нет».
«Нефтепродуктами пахнет на площади Лицкевича».
«Сильный запах сероводорода на Долгирева».
«Не запах, а вонь. Нечем дышать».

Во время режима НМУ не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми.

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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Загрязнение воздуха#Воздух#Режим нму#Нму#Неблагоприятные метеоусловия
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