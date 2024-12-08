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Posted 8 декабря, 06:15

Published 8 декабря, 06:15

Modified 8 декабря, 06:17

Updated 8 декабря, 06:17

Метеозависимые омичи три дня подряд будут страдать от неприятного явления

Всей Омской области на следующей неделе придется пройти это испытание

8 декабря 2024, 06:15
Фото: Изображение Midjourney.

Метеозависимые омичи три дня подряд будут страдать от неприятного явления

Магнитосфера, по прогнозам ученых, целых три дня на следующей неделе будет находиться в возбужденном состоянии.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали неутешительный прогноз для всех метеозависимых людей. В ближайшую рабочую неделю жителей Омской области ждут сразу три неспокойных дня.

В возбужденном состоянии магнитосфера будет находиться со среды, 11 декабря, по пятницу, 13 декабря, включительно. В эти дни метеозависимые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и слабость.

Прогноз на декабрьПрогноз на декабрь
Прогноз на декабрь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Успокоится магнитосфера, согласно предварительному прогнозу, только в субботу, 14 декабря. Однако на этом неприятные сюрпризы в декабре не закончатся. Ранее Город55, кстати, выяснил, почему в 2024 году Землю так часто накрывали магнитные бури.

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#Юлия Истомина#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Магнитная буря#Метеозависимость#Головные боли
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