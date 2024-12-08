Всей Омской области на следующей неделе придется пройти это испытание

Posted 8 декабря, 06:15
Published 8 декабря, 06:15
Modified 8 декабря, 06:17
Updated 8 декабря, 06:17
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали неутешительный прогноз для всех метеозависимых людей. В ближайшую рабочую неделю жителей Омской области ждут сразу три неспокойных дня.
В возбужденном состоянии магнитосфера будет находиться со среды, 11 декабря, по пятницу, 13 декабря, включительно. В эти дни метеозависимые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и слабость.
Успокоится магнитосфера, согласно предварительному прогнозу, только в субботу, 14 декабря. Однако на этом неприятные сюрпризы в декабре не закончатся. Ранее Город55, кстати, выяснил, почему в 2024 году Землю так часто накрывали магнитные бури.