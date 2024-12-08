Всей Омской области на следующей неделе придется пройти это испытание

Успокоится магнитосфера, согласно предварительному прогнозу, только в субботу, 14 декабря. Однако на этом неприятные сюрпризы в декабре не закончатся. Ранее Город55, кстати, выяснил, почему в 2024 году Землю так часто накрывали магнитные бури.