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Левый берег

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2024
«Тамара Юрьевна, я опоздаю». Омск сковали километровые пробки из-за метели
13 ноября, 03:12
В Омске до нового строящегося микрорайона «Зеленая река» запустят троллейбусы
25 октября, 03:23
В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег
18 октября, 04:39
Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега
11 октября, 03:25
18 этажей и 157 квартир. В Омске на Левом берегу начали строить высотный дом
9 октября, 02:55
В Омске закроется еще один магазин известной книжной сети
20 августа, 16:00
Корпус ОмГУ, транспорт, метро и новый парк. Каких перемен ждут омичи в 2024 году
5 января, 04:07
2023
Предновогодняя суета. Пятничным вечером Омск встал в 9-балльные пробки
29 декабря 2023, 11:29
Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
12 декабря 2023, 04:32
«Не пытайтесь покинуть Левый берег». Утренние заторы в Омске достигли 9 баллов
6 декабря 2023, 03:22
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
5 декабря 2023, 02:39
Праздник к нам приходит. Где на омском Левобережье откроются елочные базары
15 ноября 2023, 07:14
Виталий Хоценко рассказал, как идет стройка детской инфекционной больницы в Омске
В настоящее время на площадке трудятся 65 человек и 10 единиц техники.
17 октября 2023, 08:26
Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
1 августа 2023, 08:15
2022
На Левобережье Омска ночью разгорелся пожар
Информация со слов очевидцев.
18 сентября 2022, 06:20
От трех миллионов за квартиру. В центре Левобережья Омска появился новый микрорайон
В доме 135 квартир.
10 июня 2022, 09:20

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