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Posted 6 декабря, 12:29

Published 6 декабря, 12:29

Modified 6 декабря, 12:32

Updated 6 декабря, 12:32

В омском аэропорту назвали самые непунктуальные авиакомпании

В омском аэропорту назвали самые непунктуальные авиакомпании

6 декабря 2024, 12:29
Фото: 1MI.
Лидером антирейтинга стали «Узбекистанэйрвейс» и «Азимут», авиакомпании вовремя совершили лишь четверть вылетов.

В аэропорту им. Карбышева представили список самых пунктуальных авиаперевозчиков ноября. Его возглавили сразу две компании — «Ираэро» и «Ред Вингс», они совершили вовремя 100% вылетов. На втором месте расположилась авиакомпания «Ямал», рейсы которой задерживались лишь в 11,8% случаев.

Самыми опаздывающими же стали «Узбекистанэйрвейс» и «Азимут», авиакомпании вовремя совершили лишь четверть вылетов, значительно отстав от конкурентов.

Полный список перевозчиков выглядит так:

Фото: Омский аэропорт

Напомним, что несколько дней назад во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.

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