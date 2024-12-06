В омском аэропорту назвали самые непунктуальные авиакомпании

Напомним, что несколько дней назад во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.