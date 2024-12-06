В омском аэропорту назвали самые непунктуальные авиакомпании

Posted 6 декабря, 12:29
Published 6 декабря, 12:29
Modified 6 декабря, 12:32
Updated 6 декабря, 12:32
В аэропорту им. Карбышева представили список самых пунктуальных авиаперевозчиков ноября. Его возглавили сразу две компании — «Ираэро» и «Ред Вингс», они совершили вовремя 100% вылетов. На втором месте расположилась авиакомпания «Ямал», рейсы которой задерживались лишь в 11,8% случаев.
Самыми опаздывающими же стали «Узбекистанэйрвейс» и «Азимут», авиакомпании вовремя совершили лишь четверть вылетов, значительно отстав от конкурентов.
Полный список перевозчиков выглядит так:
Напомним, что несколько дней назад во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.