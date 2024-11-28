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Posted 28 ноября, 13:06

Published 28 ноября, 13:06

Modified 28 ноября, 13:06

Updated 28 ноября, 13:06

Новый министр транспорта Омской области высказался о запуске самолета в Тару

Новый министр транспорта Омской области высказался о запуске самолета в Тару

28 ноября 2024, 13:06
Фото: 1MI.
Андрей Хафизов поставил под вопрос необходимость запуска такого рейса.

Сегодня, 28 ноября, губернатор Виталий Хоценко назначил новых руководителей для трех министерств. Пост министра транспорта занял Андрей Хафизов, который лишь месяц назад стал заместителем министра.

После своего назначения Хафизов высказался о перспективах возобновления авиарейсов в Тару. По его мнению, пока в этом нет необходимости.

«Я ничего не слышал про Тару. А есть ли в этом необходимость? В Усть-Ишим летает рейс, а по другим направлениям надо думать», — передает слова Андрея Хафизова «Омск Информ».

Напомним, что 14 августа из Омска отправился первый за долгое время самолет в Усть-Ишим. Билеты на рейс омичи раскупили практически сразу после открытия продаж. Сейчас «кукурузник» летает по маршруту три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

«Путешествие на кукурузнике». Фоторепортаж из рейса Омск — Усть-Ишим
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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиарейсы#Авиа#Авиаперелеты
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