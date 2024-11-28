Новый министр транспорта Омской области высказался о запуске самолета в Тару

Posted 28 ноября, 13:06
Published 28 ноября, 13:06
Modified 28 ноября, 13:06
Updated 28 ноября, 13:06
Сегодня, 28 ноября, губернатор Виталий Хоценко назначил новых руководителей для трех министерств. Пост министра транспорта занял Андрей Хафизов, который лишь месяц назад стал заместителем министра.
После своего назначения Хафизов высказался о перспективах возобновления авиарейсов в Тару. По его мнению, пока в этом нет необходимости.
«Я ничего не слышал про Тару. А есть ли в этом необходимость? В Усть-Ишим летает рейс, а по другим направлениям надо думать», — передает слова Андрея Хафизова «Омск Информ».
Напомним, что 14 августа из Омска отправился первый за долгое время самолет в Усть-Ишим. Билеты на рейс омичи раскупили практически сразу после открытия продаж. Сейчас «кукурузник» летает по маршруту три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.