Новый министр транспорта Омской области высказался о запуске самолета в Тару

Напомним, что 14 августа из Омска отправился первый за долгое время самолет в Усть-Ишим. Билеты на рейс омичи раскупили практически сразу после открытия продаж. Сейчас «кукурузник» летает по маршруту три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.