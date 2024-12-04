В небе над Омском сильно обледенел самолет, следовавший из Сургута

Напомним, что похожая проблема в начале ноября возникла у самолета, летевшего из Омска и Москву. Экипаж доложил о сильном обледенении во время снижения лайнера над столицей. Из-за этого пилотам пришлось временно перевести воздушное судно в набор высоты, через какое-то время самолет успешно сел в Домодедово.