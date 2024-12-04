В небе над Омском сильно обледенел самолет, следовавший из Сургута

Posted 4 декабря, 11:39
Published 4 декабря, 11:39
Modified 4 декабря, 11:42
Updated 4 декабря, 11:42
Вчера, 3 декабря, во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет. Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер авиакомпании «ЮТэйр» летел в Омск из Сургута.
Напомним, что похожая проблема в начале ноября возникла у самолета, летевшего из Омска и Москву. Экипаж доложил о сильном обледенении во время снижения лайнера над столицей. Из-за этого пилотам пришлось временно перевести воздушное судно в набор высоты, через какое-то время самолет успешно сел в Домодедово.