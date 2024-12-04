gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 11:39

Published 4 декабря, 11:39

Modified 4 декабря, 11:42

Updated 4 декабря, 11:42

В небе над Омском сильно обледенел самолет, следовавший из Сургута

В небе над Омском сильно обледенел самолет, следовавший из Сургута

4 декабря 2024, 11:39
Фото: 1MI.
Пилоты доложили об обледенении во время посадки.

Вчера, 3 декабря, во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет. Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер авиакомпании «ЮТэйр» летел в Омск из Сургута.

Напомним, что похожая проблема в начале ноября возникла у самолета, летевшего из Омска и Москву. Экипаж доложил о сильном обледенении во время снижения лайнера над столицей. Из-за этого пилотам пришлось временно перевести воздушное судно в набор высоты, через какое-то время самолет успешно сел в Домодедово.

#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиаперевозки#Авиа#Авиасообщение#Авиаперелеты#Авиация#Обледенение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика