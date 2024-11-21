В омском минздраве сразу три заместителя министра уйдут в отставку

Городу55 в пресс-службе минздрава подтвердили информацию о том, что Елена Шипилова, Наталья Иванова и Элеонора Кролевец уходят с должностей по завершении годовых контрактов, которые не были продлены. 21 ноября — последний день их работы в министерстве. Новых заместителей пока не назначили.