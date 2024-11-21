В омском минздраве сразу три заместителя министра уйдут в отставку

Posted 21 ноября, 05:42
Published 21 ноября, 05:42
Modified 21 ноября, 05:44
Updated 21 ноября, 05:44
Городу55 в пресс-службе минздрава подтвердили информацию о том, что Елена Шипилова, Наталья Иванова и Элеонора Кролевец уходят с должностей по завершении годовых контрактов, которые не были продлены. 21 ноября — последний день их работы в министерстве. Новых заместителей пока не назначили.
Дмитрий Рябиков, еще один заместитель министра, у которого также заканчивается контракт, будет переназначен на свою должность.
Ранее мы писали о том, что в омском минздраве, скорее всего, состоится отставка заместителя министра Ольги Скрипкиной, проработавшей на этой должности менее года.