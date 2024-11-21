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Posted 21 ноября, 05:42

Published 21 ноября, 05:42

Modified 21 ноября, 05:44

Updated 21 ноября, 05:44

В омском минздраве сразу три заместителя министра уйдут в отставку

В омском минздраве сразу три заместителя министра уйдут в отставку

21 ноября 2024, 05:42
Фото: 1MI.
В Омской области три заместителя министра здравоохранения покидают свои посты.

Городу55 в пресс-службе минздрава подтвердили информацию о том, что Елена Шипилова, Наталья Иванова и Элеонора Кролевец уходят с должностей по завершении годовых контрактов, которые не были продлены. 21 ноября — последний день их работы в министерстве. Новых заместителей пока не назначили.

Дмитрий Рябиков, еще один заместитель министра, у которого также заканчивается контракт, будет переназначен на свою должность.

Ранее мы писали о том, что в омском минздраве, скорее всего, состоится отставка заместителя министра Ольги Скрипкиной, проработавшей на этой должности менее года.

В омском минздраве готовится еще одна отставка
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#Ольга Акамова#Омск#Минздрав#Здравоохранение#Контракт#Отставка#Назначение#Новости#Руководство
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