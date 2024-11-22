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Муромцевский район

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Ноябрь
Артист из Омской области выступит на шоу Андрея Малахова
Игорь Новиков, исполнитель из Омской области, примет участие в программе «Песни от всей души» (12+) на федеральном телеканале.
22 ноября, 04:03
Октябрь
Туристический бум. Оператор Т2 выяснил, что в Окунево приезжает больше иностранцев
Анализ туристических потоков показал, что Окунево привлекло внимание гостей из-за рубежа, в то время как интерес россиян к этому месту снизился.
30 октября, 08:10
На собак похожи. В Омской области на трассе нашли стаю диких волков
12 октября, 04:30
Год на работы. В Омской области за 250 миллионов отремонтируют мост через реку
8 октября, 09:12
Отстают от сроков. Питерская фирма получила представление из-за ремонта омской школы
1 октября, 07:22
Сентябрь
Жители района Омской области простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО
15 сентября, 13:40
Август
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
14 августа, 03:18
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
5 августа, 04:32
Июль
В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут
Речь идет об автобусе, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Предыдущий перевозчик не захотел продолжать работать на маршруте.
31 июля, 07:57
На проект по восстановлению затопленных объектов ЖКХ в Омской области выделят 16 млн
29 июля, 07:41
В Омской области ввели карантин по болезни, из-за которой убивают до 80% лошадей
19 июля, 11:06
Июнь
Погиб во время купания. В Омской области мужчине стало плохо прямо в воде
26 июня, 06:07
Йога, Mantra Open Air и хороводы. Что будет ждать омичей на фестивале Солнцестояние
18 июня, 05:57
Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС
6 июня, 05:06
Шины, запчасти и даже кузов. В Омске наказали предпринимателя за горы мусора в лесу
3 июня, 04:31
Май
Потребовал доклад. Бастрыкин заинтересовался отравлением школьников в Омской области
27 мая, 05:18
ДТП с главой района, отравление школьников и отступающая вода. Омск в воскресенье
26 мая, 13:50
Апрель
Грозит реальный срок. В Муромцево Омской области пьяный мужчина ударил полицейского
Инцидент произошел еще 27 февраля, мужчина в тот день находился в общественном месте в состоянии опьянения.
8 апреля, 04:36
Знаменитые «Пять озер» Омской области исчезнут с лица земли в течении 50 лет
7 апреля, 12:02
Март
В Омской области за 83 млн выставили на продажу мясоперерабатывающий комплекс
20 марта, 06:36

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