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Posted 20 ноября, 03:24

Published 20 ноября, 03:24

Modified 20 ноября, 03:26

Updated 20 ноября, 03:26

Готовь сани осенью: спрос на зимние товары в Омске вырос в разы

Готовь сани осенью: спрос на зимние товары в Омске вырос в разы

20 ноября 2024, 03:24
Фото: 1MI.
С наступлением осени в Омске началась активная подготовка к зиме. За месяц продажи товаров для зимнего спорта выросли почти на 50%. Разбираемся, что выбирают жители города.

 

Как показывают данные платформы Авито, спрос на товары для зимних видов спорта в октябре 2024 года значительно вырос по сравнению с сентябрем. Продажи саней, снегокатов и тюбингов увеличились втрое, спрос на товары для горнолыжного спорта вырос на 72%, а на товары для хоккея и фигурного катания — на треть. Этот тренд продолжится и в ноябре благодаря сезону распродаж. По данным Авито, 15% россиян используют акции для покупки спортивных товаров.

Хоккей — главный фаворит

Товары для хоккея оказались самыми востребованными среди омичей: их доля в продажах составила 65%. За месяц их стали покупать на 34% чаще. На платформе можно найти как профессиональные хоккейные коньки, так и более бюджетные варианты. Также на Авито представлен широкий выбор клюшек, шайб и защитной экипировки. Приятным бонусом стало снижение цен в этой категории.

Лыжи и сноуборды — выбор для активного отдыха

Второе место по популярности заняли товары для горнолыжного спорта. Их доля в продажах составила 13%, а спрос за месяц вырос на 72%. Особенно заметно увеличились продажи сноубордов и горных лыж.

Фигурное катание и зимние забавы

Третью позицию среди популярных категорий занимают товары для фигурного катания (9% от общего объема). Спрос на них вырос на 41%. Кроме того, для профессионалов доступны платья для выступлений. Важно отметить, что цены на товары для фигурного катания снизились на 21% за месяц.

Также востребованы сани, снегокаты и тюбинги (6% от общего объема продаж). Их спрос в октябре увеличился втрое.

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#Ольга Акамова#Спорт#Хоккей#Омск#Продажи#Новости#Горные лыжи#Фигурное катание#Акции#Сноуборд
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