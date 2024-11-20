Готовь сани осенью: спрос на зимние товары в Омске вырос в разы

Как показывают данные платформы Авито, спрос на товары для зимних видов спорта в октябре 2024 года значительно вырос по сравнению с сентябрем. Продажи саней, снегокатов и тюбингов увеличились втрое, спрос на товары для горнолыжного спорта вырос на 72%, а на товары для хоккея и фигурного катания — на треть. Этот тренд продолжится и в ноябре благодаря сезону распродаж. По данным Авито, 15% россиян используют акции для покупки спортивных товаров.