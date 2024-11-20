Готовь сани осенью: спрос на зимние товары в Омске вырос в разы

Posted 20 ноября, 03:24
Published 20 ноября, 03:24
Modified 20 ноября, 03:26
Updated 20 ноября, 03:26
Как показывают данные платформы Авито, спрос на товары для зимних видов спорта в октябре 2024 года значительно вырос по сравнению с сентябрем. Продажи саней, снегокатов и тюбингов увеличились втрое, спрос на товары для горнолыжного спорта вырос на 72%, а на товары для хоккея и фигурного катания — на треть. Этот тренд продолжится и в ноябре благодаря сезону распродаж. По данным Авито, 15% россиян используют акции для покупки спортивных товаров.
Товары для хоккея оказались самыми востребованными среди омичей: их доля в продажах составила 65%. За месяц их стали покупать на 34% чаще. На платформе можно найти как профессиональные хоккейные коньки, так и более бюджетные варианты. Также на Авито представлен широкий выбор клюшек, шайб и защитной экипировки. Приятным бонусом стало снижение цен в этой категории.
Второе место по популярности заняли товары для горнолыжного спорта. Их доля в продажах составила 13%, а спрос за месяц вырос на 72%. Особенно заметно увеличились продажи сноубордов и горных лыж.
Третью позицию среди популярных категорий занимают товары для фигурного катания (9% от общего объема). Спрос на них вырос на 41%. Кроме того, для профессионалов доступны платья для выступлений. Важно отметить, что цены на товары для фигурного катания снизились на 21% за месяц.
Также востребованы сани, снегокаты и тюбинги (6% от общего объема продаж). Их спрос в октябре увеличился втрое.
Раннее мы писали какие популярные вещи из прошлого продают омичи.