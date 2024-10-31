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2024
Скидки достигнут 90%: с россиянами поделились лайфхаками перед осенней распродажей
В преддверии Черной пятницы магазины и онлайн-платформы предлагают своим клиентам уникальные акции и повышенные кешбэки. В материале — делимся секретами перед распродажей.
31 октября, 12:27
В Омске все еще не продали бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона
18 октября, 02:53
Технический сбой. Стало известно, почему для омичей в автобусах не действовали скидки
1 октября, 02:43
Минимущество назвало самые прибыльные компании Омска, акциями которых владеет регион
Решение о перечислении дивидендов приняли акционеры сразу 15 компаний, но только 5 из них смогли превысить свои годовые показатели.
7 сентября, 13:11
В Омске стоимость жилья с допандемийных времен выросла в 3 раза. Что будет дальше
7 мая, 07:58
Победителям социальной акции «Выбирай Россию» вручили автомобили
Сегодня, 20 марта, все победители собрались в одном из автосалонов.
20 марта, 14:40
Цена продолжает расти. Бизнес-зал в аэропорту Омска продают за 52,7 млн рублей
18 марта, 02:40
Организаторы поделились новыми подробностями социальной акции «Выбирай Россию»
О деталях проведения акции рассказали представитель организатора, член Общественной палаты Омской области Артем Коншу и ведущая 12 канала Юлия Ковыршина.
11 марта, 11:14
Названы топ-5 самых популярных вопросов омичей о социальной акции «Выбирай Россию»
Организаторы акции ответили на самые популярные вопросы.
29 февраля, 05:12
От квартир до миллионов. В Омской области пройдет социальная акция
Победителей будут выбирать в прямом эфире регионального телеканала.
22 февраля, 11:34
2023
В Омске началась приватизация крупнейшего МП «Тепловая компания»
13 августа 2023, 05:24
Омский предприниматель Латария уступил долю в 0,1% «Рускома» своей коллеге
Теперь Гульнаре Ленской принадлежит 5,1% компании.
6 июня 2023, 10:09
В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей
19 мая 2023, 05:25
Путин будет доволен. Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» реорганизовали
Конец смутных времен. Теперь ответственность за судьбу Центра недвижимости, дизайна и рекламы ляжет на собственников.
23 февраля 2023, 14:47

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