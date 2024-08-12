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Сноуборд

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2024
ЗОЖ — это не скучно. В Омске состоялся пятый «Штормфест» — фестиваль спорта и веселья
12 августа, 10:05
Хоккей на валенках и катание на хаски. В Омске пройдет День зимних видов спорта
Вход бесплатный для всех желающих.
15 февраля, 02:47
Бабушка на тарантасе, секс-заплыв, фестивали и флешмобы. Чем удивлял Омск в 2023-м
3 января, 12:08
2023
Привлекли за «покатушки». Омичей оштрафовали за езду на сноуборде по дороге
9 марта 2023, 07:23
Слалом на дороге. Сноубордист прокатился по центру Омска, зацепившись за внедорожник
Опасный заезд прошел на улице Ленина и Соборной площади.
8 марта 2023, 06:28

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