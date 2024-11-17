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Posted 17 ноября, 04:15

Published 17 ноября, 04:15

Modified 17 ноября, 04:38

Updated 17 ноября, 04:38

иллюстрация

«О боже, у меня такое было». Какие популярные вещи из прошлого продают омичи?

17 ноября 2024, 04:15
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Стало известно, какие вещи из 90-х продают омичи

Некоторые предметы повседневного обихода могут оказаться настоящей «машиной времени»: это и фотоаппараты — мыльницы, и CD-плееры, и даже кассеты с любимыми песнями. И как оказалось, такая ностальгия очень популярна среди омичей: нам удалось собрать целую подборку объявлений с товарами ушедшей эпохи.

К слову, именно музыка может очень хорошо передать дух ушедшей эпохи: телефоны тогда еще только появились и были рассчитаны только на звонки, а интернет только-только опутывал своими сетями планету, а значит, за «пару кликов» избранные треки найти было невозможно. Тем не менее люди все равно старались «брать музыку с собой» — на CD-плеерах. Кстати, сохранились они не только в некоторых знаковых фильмах, но и у омичей — как рассказали представители площадки объявлений Авито, на их сайте регулярно «всплывают» подобные «артефакты».

Один из представителей «расцвета» 2000-хОдин из представителей «расцвета» 2000-х
Один из представителей «расцвета» 2000-х. Фото: Интернет-сервис объявлений Авито

Вот только без дисков плеер будет бесполезен. И в них, оказывается, недостатка нет — по крайней мере, сейчас: ранее компакт-диски с любимыми песнями были в серьезном дефиците, несмотря на расцвет музыкальной индустрии — песни лились из каждого утюга, а энтузиасты записывались и в домашних студиях.

И, стоит сказать, выбор велик — можно обнаружить интересные лоты с самыми разными исполнителями: музыка, все же, дело вкуса.

Что-то свое найдется для каждого ценителяЧто-то свое найдется для каждого ценителя
Что-то свое найдется для каждого ценителя. Фото: Интернет-сервис объявлений Авито

Кроме того, дух эпохи может прекрасно передать и интерьер: вспомнить те же ковры на стенах, внесшие свой вклад в сны целых поколений — помните, как играли в «лабиринт», изучая узоры? Конечно, сейчас появились и другие настенные покрытия, но возможность поностальгировать тоже никуда не делась — знаменитые узорные «полотна» по-прежнему можно встретить на просторах интернета и украсить ими дом, дачу или баню.

К слову, иногда в лотах встречаются целые подборки самых разных ковров — все же, это было очень массовое явлениеК слову, иногда в лотах встречаются целые подборки самых разных ковров — все же, это было очень массовое явление
К слову, иногда в лотах встречаются целые подборки самых разных ковров — все же, это было очень массовое явление. Фото: Интернет-сервис объявлений Авито

Закончить «образ» комнаты в винтажном стиле может помочь вдумчивая работа со светом — тем более, выбор в этом вопросе по-настоящему велик: от простой и эстетичной настольной лампы зеленого цвета, украшавшей когда-то кабинеты представителей власти, до очень утонченных сочетаний плафонов и абажуров — отыскать может что угодно. Неизменным будет одно — «Сделано в СССР».

Рынок различных ретро-светильников в Омске представлен достаточно широкоРынок различных ретро-светильников в Омске представлен достаточно широко
Рынок различных ретро-светильников в Омске представлен достаточно широко. Фото: Интернет-сервис объявлений Авито

Кстати, пользуется определенным спросом и одежда, ставшая неотъемлемой частью образа и массовой культуры тех времен: все же помнят наряд тех самых «пацанов с района», щеголявших в спортивных костюмах с тремя полосками? Сложно сказать, насколько сейчас это необходимо, но примерить такой костюм возможность имеется — причем, по словам продавца, даже неношеный.

Но, если все «луки» уже собраны, а на ретро-вечеринку сходить не в чем, то может выручить и услуга проката: а это костюмы практически на любой вкус и цвет.

Благодаря интернету можно найти варианты как и для постоянной носки (или хранения)...Благодаря интернету можно найти варианты как и для постоянной носки (или хранения)...
…так и для небольших тематических посиделок…так и для небольших тематических посиделок
Благодаря интернету можно найти варианты как и для постоянной носки (или хранения).... Фото: Интернет-сервис объявлений Авито

И, раз уж заговорили о вечеринках в стиле 90-х, то здесь можно отметить и представителей индустрии развлечений того времени. Например, потенциальный организатор такого мероприятия в Омске может увлечь своих гостей настольным хоккеем или культовой «сегой». Хотя, как знать, может, такие объявления заинтересуют и коллекционеров.

Разумеется, это не все объявления - даже в то время рынок развлечений был огроменРазумеется, это не все объявления - даже в то время рынок развлечений был огромен
Разумеется, это не все объявления — даже в то время рынок развлечений был огроменРазумеется, это не все объявления — даже в то время рынок развлечений был огромен
Разумеется, это не все объявления - даже в то время рынок развлечений был огромен. Фото: Интернет-сервис объявлений Авито

Напомним, ранее Город55 рассказывал и о других интересных наблюдениях аналитиков и представителей популярной площадки интернет-объявлений: например, на фоне приближающегося праздника, в Омске резко подскочил спрос на Дедов Морозов, а за последний год существенно расширился рынок ухода за домашними питомцами — спрос на услуги груммеров возрос на 37%.

«Хвост подстричь?»: профессия грумера стала востребованной у омичей
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#Илья Скобин#Музыка#Омск#Новости#Антиквариат#Коллекционирование#Интерьер#Светильники#Ностальгия#CD-плееры#Кассеты#Винтажная одежда#90-е годы
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