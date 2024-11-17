«О боже, у меня такое было». Какие популярные вещи из прошлого продают омичи?

К слову, именно музыка может очень хорошо передать дух ушедшей эпохи: телефоны тогда еще только появились и были рассчитаны только на звонки, а интернет только-только опутывал своими сетями планету, а значит, за «пару кликов» избранные треки найти было невозможно. Тем не менее люди все равно старались «брать музыку с собой» — на CD-плеерах. Кстати, сохранились они не только в некоторых знаковых фильмах, но и у омичей — как рассказали представители площадки объявлений Авито, на их сайте регулярно «всплывают» подобные «артефакты».