«О боже, у меня такое было». Какие популярные вещи из прошлого продают омичи?

Posted 17 ноября, 04:15
Published 17 ноября, 04:15
Modified 17 ноября, 04:38
Updated 17 ноября, 04:38
К слову, именно музыка может очень хорошо передать дух ушедшей эпохи: телефоны тогда еще только появились и были рассчитаны только на звонки, а интернет только-только опутывал своими сетями планету, а значит, за «пару кликов» избранные треки найти было невозможно. Тем не менее люди все равно старались «брать музыку с собой» — на CD-плеерах. Кстати, сохранились они не только в некоторых знаковых фильмах, но и у омичей — как рассказали представители площадки объявлений Авито, на их сайте регулярно «всплывают» подобные «артефакты».
Вот только без дисков плеер будет бесполезен. И в них, оказывается, недостатка нет — по крайней мере, сейчас: ранее компакт-диски с любимыми песнями были в серьезном дефиците, несмотря на расцвет музыкальной индустрии — песни лились из каждого утюга, а энтузиасты записывались и в домашних студиях.
И, стоит сказать, выбор велик — можно обнаружить интересные лоты с самыми разными исполнителями: музыка, все же, дело вкуса.
Кроме того, дух эпохи может прекрасно передать и интерьер: вспомнить те же ковры на стенах, внесшие свой вклад в сны целых поколений — помните, как играли в «лабиринт», изучая узоры? Конечно, сейчас появились и другие настенные покрытия, но возможность поностальгировать тоже никуда не делась — знаменитые узорные «полотна» по-прежнему можно встретить на просторах интернета и украсить ими дом, дачу или баню.
Закончить «образ» комнаты в винтажном стиле может помочь вдумчивая работа со светом — тем более, выбор в этом вопросе по-настоящему велик: от простой и эстетичной настольной лампы зеленого цвета, украшавшей когда-то кабинеты представителей власти, до очень утонченных сочетаний плафонов и абажуров — отыскать может что угодно. Неизменным будет одно — «Сделано в СССР».
Кстати, пользуется определенным спросом и одежда, ставшая неотъемлемой частью образа и массовой культуры тех времен: все же помнят наряд тех самых «пацанов с района», щеголявших в спортивных костюмах с тремя полосками? Сложно сказать, насколько сейчас это необходимо, но примерить такой костюм возможность имеется — причем, по словам продавца, даже неношеный.
Но, если все «луки» уже собраны, а на ретро-вечеринку сходить не в чем, то может выручить и услуга проката: а это костюмы практически на любой вкус и цвет.
И, раз уж заговорили о вечеринках в стиле 90-х, то здесь можно отметить и представителей индустрии развлечений того времени. Например, потенциальный организатор такого мероприятия в Омске может увлечь своих гостей настольным хоккеем или культовой «сегой». Хотя, как знать, может, такие объявления заинтересуют и коллекционеров.
Напомним, ранее Город55 рассказывал и о других интересных наблюдениях аналитиков и представителей популярной площадки интернет-объявлений: например, на фоне приближающегося праздника, в Омске резко подскочил спрос на Дедов Морозов, а за последний год существенно расширился рынок ухода за домашними питомцами — спрос на услуги груммеров возрос на 37%.