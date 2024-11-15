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Posted 15 ноября, 09:10

Published 15 ноября, 09:10

Modified 15 ноября, 09:18

Updated 15 ноября, 09:18

Иллюстрация

«Игривый большой шерстяной комок»: омич за полмиллиона продает взрослого британца

15 ноября 2024, 09:10
Фото: 1MI. Иллюстрация

Омич за полмиллиона продает семикилограммового породистого кота

В материале также рассказываем о популярных породах котов и собак, которых жители Омской области чаще всего выбирали в октябре.

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже взрослого британца. За породистого кота нынешний владелец хочет получить 499 тысяч рублей. Именно такая цена указана в объявлении, про возможность торга в нем при этом ничего не говорится.

Известен вес кота-британца, он достигает почти 7 кг. Пушистый четвероногий кастрирован.

«Очень красивый породистый. Игривый большой шерстяной комок», — так описал британца продавец.
Вес британца достигает почти 7 кгВес британца достигает почти 7 кг
Позволить этого кота себе сможет далеко не каждыйПозволить этого кота себе сможет далеко не каждый
Вес британца достигает почти 7 кг. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Аналитики «Авито», кстати, рассказали Городу55, что беспородных кошек на платформе омичи забирают в 9 из 10 случаев. А топ самых популярных пород кошек, которые жители Омска выбирали в октябре 2024-го, выглядит следующим образом: британские кошки, сиамские и невские маскарадные. Год назад для сравнения популярностью пользовались мейн-куны, шотландские и невские маскарадные кошки.

Любители собак на сайте с объявлениями чаще всего в октябре этого года отдавали предпочтение собакам породы шпиц, цвергшнауцер, аляскинский маламут и боксер. Эти же породы за исключением аляскинского маламута были популярны и в октябре 2023-го.

Напомним, Город55 ранее выпускал материалы с самыми дорогими котятами и самыми дорогими щенками.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Продажа#Домашние животные#Новости#Объявление#Собака#Кот
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