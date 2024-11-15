«Игривый большой шерстяной комок»: омич за полмиллиона продает взрослого британца

Posted 15 ноября, 09:10
Published 15 ноября, 09:10
Modified 15 ноября, 09:18
Updated 15 ноября, 09:18
На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже взрослого британца. За породистого кота нынешний владелец хочет получить 499 тысяч рублей. Именно такая цена указана в объявлении, про возможность торга в нем при этом ничего не говорится.
Известен вес кота-британца, он достигает почти 7 кг. Пушистый четвероногий кастрирован.
«Очень красивый породистый. Игривый большой шерстяной комок», — так описал британца продавец.
Аналитики «Авито», кстати, рассказали Городу55, что беспородных кошек на платформе омичи забирают в 9 из 10 случаев. А топ самых популярных пород кошек, которые жители Омска выбирали в октябре 2024-го, выглядит следующим образом: британские кошки, сиамские и невские маскарадные. Год назад для сравнения популярностью пользовались мейн-куны, шотландские и невские маскарадные кошки.
Любители собак на сайте с объявлениями чаще всего в октябре этого года отдавали предпочтение собакам породы шпиц, цвергшнауцер, аляскинский маламут и боксер. Эти же породы за исключением аляскинского маламута были популярны и в октябре 2023-го.
Напомним, Город55 ранее выпускал материалы с самыми дорогими котятами и самыми дорогими щенками.