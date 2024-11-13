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Posted 13 ноября, 03:12

Published 13 ноября, 03:12

Modified 13 ноября, 09:50

Updated 13 ноября, 09:50

Утро среды обернулось для омичей километровыми пробками и множеством ДТП

«Тамара Юрьевна, я опоздаю». Омск сковали километровые пробки из-за метели

13 ноября 2024, 03:12
Фото: 1MI.

Утро среды обернулось для омичей километровыми пробками и множеством ДТП

Движение затруднено практически на всех основных магистралях.

Утром в среду, 13 ноября, в Омске образовались огромные пробки из-за метели. По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

По данным навигационных сервисов, на левом берегу самые сильные заторы образовались на улицах Дианова, Волгоградская, проспект Комарова, Степанца, 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской. Также пробки наблюдаются на Ленинградском мосту, метромосту, Красном пути, Герцена, Орджоникидзе, Думской, Маршала Жукова, Карла Маркса. Кроме того, по данным 2ГИС, на Ленинградском мосту, возле «Старозагородной рощи», на Фрунзе произошли ДТП.

Традиционно омичи оставляют комментарии о сложившейся ситуации на дорогах. Вот некоторые из них:

«Опять снежок увидели в первый раз»;
«Вчера нормально ехали, что изменилось? Ах да, полсантиметра снега выпало»;
«Шел 2025 года… люди в космос летают»;
«Пропустите, пожалуйста, 59 автобус. Мне курсовую надо сдать»;
«Тамара Юрьевна, я опоздаю».
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#Ольга Скворцова#Дороги#Пробки#Омск#Социальные сети#Светофор#Метель#Левый берег#Навигация#Заторы#Телецентр#Комментарии
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