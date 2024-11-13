«Тамара Юрьевна, я опоздаю». Омск сковали километровые пробки из-за метели

По данным навигационных сервисов, на левом берегу самые сильные заторы образовались на улицах Дианова, Волгоградская, проспект Комарова, Степанца, 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской. Также пробки наблюдаются на Ленинградском мосту, метромосту, Красном пути, Герцена, Орджоникидзе, Думской, Маршала Жукова, Карла Маркса. Кроме того, по данным 2ГИС, на Ленинградском мосту, возле «Старозагородной рощи», на Фрунзе произошли ДТП.