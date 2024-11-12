Вблизи школы. В Омске на опасном перекрестке появился новый светофор

В Омске установили новый светофор. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, объект появился на пересечении Панфилова и 2-я Транспортной в Октябрьском округе. Вблизи находится школа №40, а на этом дорожном участке в прошлом году часто происходили ДТП.