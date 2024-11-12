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Posted 12 ноября, 06:02

Published 12 ноября, 06:02

Modified 12 ноября, 06:04

Updated 12 ноября, 06:04

На опасном участке в Октябрьском округе Омска заработал новый светофор

Вблизи школы. В Омске на опасном перекрестке появился новый светофор

12 ноября 2024, 06:02
Фото: 1MI.

На опасном участке в Октябрьском округе Омска заработал новый светофор

Светофор на пересечении Панфилова и 2-я Транспортная будет работать в трех фазах.

В Омске установили новый светофор. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, объект появился на пересечении Панфилова и 2-я Транспортной в Октябрьском округе. Вблизи находится школа №40, а на этом дорожном участке в прошлом году часто происходили ДТП.

«Хочу отметить, что новый светофорный объект, расположенный в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы № 40, несет важнейшую функцию по обеспечению безопасности детей, маршрут следования которых на учебу проходит через указанный перекресток», — отметил Шелест.

Светофор будет работать в трех фазах: первая — для транспорта на улице Панфилова, который поедет во всех направлениях, вторая — для машин на 2-й Транспортной, третья — пешеходная. Водителей и пешеходов попросили быть внимательными и учитывать нововведения.

Напомним, после закрытия на ремонт моста у Телецентра перестанут ходить троллейбусы №67. Освободившиеся машины в следующем году хотят направить на троллейбусный маршрут №8, который ранее связывал Нефтяники с Московкой.

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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Безопасность#Светофор#Новости
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