Вблизи школы. В Омске на опасном перекрестке появился новый светофор

Posted 12 ноября, 06:02
Published 12 ноября, 06:02
Modified 12 ноября, 06:04
Updated 12 ноября, 06:04
В Омске установили новый светофор. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, объект появился на пересечении Панфилова и 2-я Транспортной в Октябрьском округе. Вблизи находится школа №40, а на этом дорожном участке в прошлом году часто происходили ДТП.
«Хочу отметить, что новый светофорный объект, расположенный в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы № 40, несет важнейшую функцию по обеспечению безопасности детей, маршрут следования которых на учебу проходит через указанный перекресток», — отметил Шелест.
Светофор будет работать в трех фазах: первая — для транспорта на улице Панфилова, который поедет во всех направлениях, вторая — для машин на 2-й Транспортной, третья — пешеходная. Водителей и пешеходов попросили быть внимательными и учитывать нововведения.
Напомним, после закрытия на ремонт моста у Телецентра перестанут ходить троллейбусы №67. Освободившиеся машины в следующем году хотят направить на троллейбусный маршрут №8, который ранее связывал Нефтяники с Московкой.