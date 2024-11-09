Теперь точно зима: омичам пообещали снегопад и порывистый ветер

Сервис Яндекс.Погода дает примерно такой же прогноз: минус 4 на сегодня, 9 ноября, плюс 1 10-го, минус 7 градусов 11 ноября. По данным этого сервиса, будет идти снег, а 10 ноября — снег с дождем. В дальнейшем будет минусовая температура, но 16 ноября столбик термометра может подняться до 0 градусов.