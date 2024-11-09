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Posted 9 ноября, 05:08

Published 9 ноября, 05:08

Modified 9 ноября, 05:08

Updated 9 ноября, 05:08

Теперь точно зима: омичам пообещали снегопад и порывистый ветер

Теперь точно зима: омичам пообещали снегопад и порывистый ветер

9 ноября 2024, 05:08
Фото: gorod55.ru.
11 ноября ожидается резкое похолодание.

В Омске и области на этой неделе окончательно установилась зимняя погода: из-за южного циклона лег снег. В ближайшие дни определяющим станет влияние североатлантического циклона. По данным телеграм-канала MeteoOmsk, 9 — 11 ноября ожидаются снегопады разной интенсивности, порывистый ветер (временами до 15-20 метров в секунду) и метель. Температура 9 ноября составит 3-8 градусов холода. 10 ноября потеплеет до минус 3 — плюс 2 градусов, но 11-го числа похолодает до минус 6-11.

Сервис Яндекс.Погода дает примерно такой же прогноз: минус 4 на сегодня, 9 ноября, плюс 1 10-го, минус 7 градусов 11 ноября. По данным этого сервиса, будет идти снег, а 10 ноября — снег с дождем. В дальнейшем будет минусовая температура, но 16 ноября столбик термометра может подняться до 0 градусов.

Стало известно, когда в Омске закончатся снегопады, и растает ли выпавший снег
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#Николай Эйхвальд#Погода#Омск#Новости
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