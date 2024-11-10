gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 03:32

Published 10 ноября, 03:32

Modified 10 ноября, 05:01

Updated 10 ноября, 05:01

Иллюстрация

В Омске на оборонных заводах открыты 1000 вакансий. Рассказываем о зарплатах

10 ноября 2024, 03:32
Фото: 1MI. Иллюстрация

На омских оборонных заводах открыли новые вакансии с зарплатой до 200 тысяч

Предприятия готовы принять на работу как высококвалифицированных специалистов, так и обучить сотрудников без опыта.

На омских оборонных предприятиях сейчас открыты 959 вакансий. Наиболее востребованные специалисты: инженеры-технологи, токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, электрогазосварщики, электромонтеры, контролеры станочных и слесарных работ. Такие данные по состоянию на 8 ноября Городу55 предоставили в кадровом центре «Работа России».

По данным сайта Зарплата.ру, на предприятие ОМКБ требуются токари-универсалы с опытом до 6 лет. Предстоит работать с титаном и нержавеющей сталью. Сотрудников ждет официальное трудоустройство, соцпакет, отсрочка от мобилизации, говорится в описании вакансии. Зарплата — до 200 тысяч рублей.

На «Сатурн» ищут слесаря-инструментальщика. В обязанности входит сборка, доводка и отделка пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов. Специалисту предлагают зарплату от 85 тысяч рублей.

ИллюстрацияИллюстрация
Иллюстрация. Фото: 1MI

Заводы готовы принять на работу как высококвалифицированных специалистов, так и обучить сотрудников без опыта.

«На „Омсктрансмаше“ на данный период открыт набор на обучение по результатам собеседования на профессии: ученик машиниста крана (крановщик) и ученик формовщика машинной формовки. На период обучения есть стипендия», — сообщили в кадровом центре.

Отметим, что в кадровом центре «Работа России» каждую пятницу в 11:00 проходят ярмарки вакансий. Так, 15 ноября с кандидатами готовы будут пообщаться представители ПАО «Сатурн», АО «Омский бекон», компании «Два колеса», агентства недвижимости «Лиора», Исправительной колонии №3, завода имени А. С. Попова.

Ранее Город55 рассказывал, что в омских судах открыли вакансии для секретарей. Зарплата составит до 47 тысяч рублей.

Зарплаты до 47 тысяч. В Омске набирают судебных секретарей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Работа#Омск#Профессия#Обучение#Машиностроение#Вакансии#Кадровый центр#Электромонтер#Токарь#Слесарь#Фрезеровщик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика