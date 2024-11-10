В Омске на оборонных заводах открыты 1000 вакансий. Рассказываем о зарплатах

Posted 10 ноября, 03:32
Published 10 ноября, 03:32
Modified 10 ноября, 05:01
Updated 10 ноября, 05:01
На омских оборонных предприятиях сейчас открыты 959 вакансий. Наиболее востребованные специалисты: инженеры-технологи, токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, электрогазосварщики, электромонтеры, контролеры станочных и слесарных работ. Такие данные по состоянию на 8 ноября Городу55 предоставили в кадровом центре «Работа России».
По данным сайта Зарплата.ру, на предприятие ОМКБ требуются токари-универсалы с опытом до 6 лет. Предстоит работать с титаном и нержавеющей сталью. Сотрудников ждет официальное трудоустройство, соцпакет, отсрочка от мобилизации, говорится в описании вакансии. Зарплата — до 200 тысяч рублей.
На «Сатурн» ищут слесаря-инструментальщика. В обязанности входит сборка, доводка и отделка пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов. Специалисту предлагают зарплату от 85 тысяч рублей.
Заводы готовы принять на работу как высококвалифицированных специалистов, так и обучить сотрудников без опыта.
«На „Омсктрансмаше“ на данный период открыт набор на обучение по результатам собеседования на профессии: ученик машиниста крана (крановщик) и ученик формовщика машинной формовки. На период обучения есть стипендия», — сообщили в кадровом центре.
Отметим, что в кадровом центре «Работа России» каждую пятницу в 11:00 проходят ярмарки вакансий. Так, 15 ноября с кандидатами готовы будут пообщаться представители ПАО «Сатурн», АО «Омский бекон», компании «Два колеса», агентства недвижимости «Лиора», Исправительной колонии №3, завода имени А. С. Попова.
Ранее Город55 рассказывал, что в омских судах открыли вакансии для секретарей. Зарплата составит до 47 тысяч рублей.