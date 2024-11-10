В Омске на оборонных заводах открыты 1000 вакансий. Рассказываем о зарплатах

По данным сайта Зарплата.ру, на предприятие ОМКБ требуются токари-универсалы с опытом до 6 лет. Предстоит работать с титаном и нержавеющей сталью. Сотрудников ждет официальное трудоустройство, соцпакет, отсрочка от мобилизации, говорится в описании вакансии. Зарплата — до 200 тысяч рублей.