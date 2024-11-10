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Туляремия

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2024
Новая казахская школа, страшные белки и прибыльные вакансии. Омск сегодня
10 ноября, 13:19
В Омской области выявили два случая опасной инфекции
О заболеваемости туляремией в регионе рассказали специалисты Роспотребнадзора.
22 октября, 14:06
Новые кровососы. С похолоданием омичей настигнут осенние мухи-жигалки
11 августа, 12:34
2022
Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары
28 июля 2022, 05:51
Срочно. В Омской области зарегистрировали первый случай заражения туляремией
Эпидситуация ухудшилась.
21 июня 2022, 06:10

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