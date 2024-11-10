Омск попал в топ городов, где планируют открыть казахскую школу

Posted 10 ноября, 08:14
Published 10 ноября, 08:14
Modified 10 ноября, 08:17
Updated 10 ноября, 08:17
В Омске планируют открыть школу, в которой будут учить на казахском языке. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам государственного визита в Казахстан. По информации издания «Мир24», Омск попал в число городов, где хотят реализовать проект.
«Обсуждали сегодня создание трех совместных школ в Казахстане, которые будут на русском языке предоставлять образовательные услуги. В свою очередь казахстанские друзья заинтересованы в создании таких же совместных школ с преподаванием казахского языка в некоторых городах РФ — Оренбурге, Омске, Астрахани», — сообщил Сергей Лавров.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске появится филиал Казахстанского национального университета им. аль-Фараби. Соответствующее соглашение было подписано в конце мая. Он станет первым филиалом казахстанского университета в России.