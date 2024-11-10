Омск попал в топ городов, где планируют открыть казахскую школу

В Омске планируют открыть школу, в которой будут учить на казахском языке. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам государственного визита в Казахстан. По информации издания «Мир24», Омск попал в число городов, где хотят реализовать проект.