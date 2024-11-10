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Posted 10 ноября, 08:14

Published 10 ноября, 08:14

Modified 10 ноября, 08:17

Updated 10 ноября, 08:17

В Омске планируют построить школу с обучением на казахском языке

Омск попал в топ городов, где планируют открыть казахскую школу

10 ноября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске планируют построить школу с обучением на казахском языке

Такие образовательные учреждения хотят создать всего в трех городах России.

В Омске планируют открыть школу, в которой будут учить на казахском языке. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам государственного визита в Казахстан. По информации издания «Мир24», Омск попал в число городов, где хотят реализовать проект.

«Обсуждали сегодня создание трех совместных школ в Казахстане, которые будут на русском языке предоставлять образовательные услуги. В свою очередь казахстанские друзья заинтересованы в создании таких же совместных школ с преподаванием казахского языка в некоторых городах РФ — Оренбурге, Омске, Астрахани», — сообщил Сергей Лавров.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске появится филиал Казахстанского национального университета им. аль-Фараби. Соответствующее соглашение было подписано в конце мая. Он станет первым филиалом казахстанского университета в России.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Школа#Россия#Казахстан#Астрахань
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